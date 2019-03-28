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Допоможіть знайти! На трасі Київ-Львів пропав багатодітний батько

STYLERПотрібна допомога    28.03.2019 - 09:45
Допоможіть знайти! На трасі Київ-Львів пропав багатодітний батько
Допоможіть знайти людину (Колаж РБК-Україна)

Зв'язок з чоловіком обірвався, коли він їхав зі Львова до Києва

Допоможіть знайти людину! На трасі Київ-Львів, недалеко від міста Рівне зник зв'язок з 36-річним чоловіком Віктором Колідою. Фотографії та інформацію розмістили в соціальних мережах родичі зниклого.

Віктор Коліда їхав на своєму автомобілі Audi A3 синього кольору, на литовських номерах DNH 925 у бік Києва зі Львова. 25 березня він вийшов на зв'язок близько 17:00 і повідомив, що знаходиться недалеко від міста Рівне. Після цього зв'язок зник і з тих пір про нього нічого не відомо.

Допоможіть знайти! На трасі Київ-Львів пропав багатодітний батькоВіктору Коліді 36 років, він родом з села Соснівка Львівської області, виховує чотирьох дітей. Родичі просять всіх, хто має хоч яку-небудь інформацією про Віктора Коліду, повідомити сину Вадиму за номером: 0631075692.

Допоможіть знайти! На трасі Київ-Львів пропав багатодітний батькоТакож рідні просять відгукнутися тих, хто в проміжку з 15:00 до 20:00 їхав по цій же трасі і міг зафіксувати машину Віктора відеореєстратором.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві другий тиждень шукають 15-річну дівчинку. Дівчина має татуювання на кисті руки з написом "no love".

А також розповідали про те, що під Києвом зник 15-річний підліток. Він покинув Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і на даний момент про його місцезнаходження не відомо.

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