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Помогите найти! На трассе Киев-Львов пропал многодетный отец

STYLERНужна помощь    28.03.2019 - 09:45
Помогите найти! На трассе Киев-Львов пропал многодетный отец
Помогите найти человека (Коллаж РБК-Украина)

Связь с мужчиной оборвалась, когда он ехал из Львова в Киев

Помогите найти человека! На трассе Киев-Львов, недалеко от города Ровно пропала связь с 36-летним мужчиной Виктором Колидой. Фотографии и информацию разместили в социальных сетях родственники пропавшего.

Виктор Колида ехал на своем автомобиле Audi A3 синего цвета, на литовских номерах DNH 925 в сторону Киева из Львова. 25 марта он вышел на связь около 17:00 и сообщил, что находится недалеко от города Ровно. После этого связь пропала и с тех пор о нем ничего не известно.

Помогите найти! На трассе Киев-Львов пропал многодетный отецВиктору Колиде 36 лет, он родом из села Сосновка Львовской области, воспитывает четверых детей. Родственники просят всех, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о Викторе Колиде, сообщить сыну Вадиму по номеру: 0631075692.

Помогите найти! На трассе Киев-Львов пропал многодетный отецТакже родные просят откликнуться тех, кто в промежутке с 15:00 до 20:00 ехал по этой же трассе и мог зафиксировать машину Виктора видеорегистратором.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку. Девушка имеет татуировку на кисти руки с надписью "no love".

А также рассказывали о том, что под Киевом пропал 15-летний подросток. Он покинул Центр социально-психологической реабилитации детей и на данный момент о его местонахождении не известно.

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