Помогите найти: в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку

Розыск 15-летней Софии Шептицкой в Киеве продолжается вторую неделю (коллаж РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девушки, просят обращаться в полицию

В Киеве разыскивают 15-летнюю Шептицкую Софию Викторовну, 2003 года рождения, которую последний раз видели на Печерске по адресу улица Бастионная. В розыск девушку объявило Печерское управление полиции в Киеве.

София исчезла еще 12 марта. О ее местонахождении по-прежнему ничего не известно.

Приметы девушки: София выглядит на 16 лет, высокого роста (175 см), худощавая, стрижка "под каре", черные волосы, зеленые глаза, брови темного цвета.

На момент исчезновения на девушке была зеленая куртка с капюшоном, брюки черного цвета с красными лампасами, на ногах - кроссовки темно-серого цвета.

Также известно, что девушка имеет татуировку на кисти руки с надписью "no love".

Розыск 15-летней девушки Софии Шептицкой в Киеве продолжается вторую неделю (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девушки, просят обращаться в полицию по телефону "102".

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