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Помогите найти: в Киеве пропала 15-летняя девушка с татуировкой (фото)

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 14:43
Помогите найти: в Киеве пропала 15-летняя девушка с татуировкой (фото)
Розыск несовершеннолетней девушки в Киеве - Софии Шептицкой (коллаж РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девушки, просят обращаться в полицию

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку 15-летнюю Шептицкую Софию Викторовну, 2003 года рождения, которую в последний раз видели на Печерске по адресу улица Бастионная. В розыск Софию объявило Печерское управления полиции в Киеве.

Приметы девушки: выглядит на 16 лет, имеет высокий рост (175 см), худощавая, стрижка "под каре", черные волосы, зеленые глаза, темные брови.

На момент исчезновения София была одета в зеленую куртку с капюшоном, брюки черного цвета с красными лампасами, кроссовки темно-серого цвета.

Также известно, что девушка имеет татуировку на кисти руки с надписью "no love".

Помогите найти: в Киеве пропала 15-летняя девушка с татуировкой (фото)

Розыск несовершеннолетней девушки в Киеве - Софии Шептицкой (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девушки, просят обращаться в полицию по телефону "102".

К слову, полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые совершили перестрелку с сотрудниками патрульной полиции.

Также мы писали, что в Днепре уже неделю ищут 16-летнюю девочку, которая 5-го марта ушла в школу и не вернулась.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича. Известно, что он бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

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