Конор МакГрегор арестован в США: все подробности

Конор МакГрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Конор МакГрегор поплатился за свою чрезмерную эмоциональность

Конора МакГрегора арестовали в Лос-Анджелесе за то, что знаменитый чемпион MMA набросился на поклонника и разбил его телефон.

Как пишут американские СМИ, фанат подошел к Конору, когда тот покидал ночной клуб LIV (он находится в отеле Fontainebleau Miami Beach), чтобы сделать совместное селфи.

Но это не понравилось бойцу - он пришел в ярость, выхватил у молодого человека смартфон и швырнул гаджет об асфальт. После этого МакГрегор принялся давить телефон ногой. Затем спортсмен подобрал гаджет и ушел с ним.

Here is UFC star Conor McGregor exiting the jail after posting bond on criminal mischief and robbery charges related to a phone incident. He didn’t want to speak, escorted to Black Escalade by someone on his team and quickly left. pic.twitter.com/ZqdUgVd1ZN — Cameron Wolfe (@CameronWolfe) March 12, 2019

Конора МакГрегора арестовали

В то же время фанат Конора обратился в полицию, оценив сумму ущерба в $1000 (стоимость смартфона).

Уже через некоторое время "копы" приехали к 30-летнему бойцу домой, задержали его и предъявили обвинения в нападении, хулиганстве третьей степени и вооруженном ограблении второй степени.

На Конора МакГрегора завели дело (фото: twitter.com/MiamiBeachPD)

Позже, правда, МакГрегора отпустили. Но перед этим правоохранители сделали магшот (традиционный снимок для уголовного дела в США) и выписали штраф в размере $12500.

Магшот Конора МакГрегора (фото: twitter.com/MiamiBeachPD)

Ранее мы писали о том, что украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко заявил о готовности сразиться с МакГрегором.