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Конор МакГрегор арестован в США: все подробности

STYLERПерсоны    12.03.2019 - 09:37
Конор МакГрегор арестован в США: все подробности
Конор МакГрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Конор МакГрегор поплатился за свою чрезмерную эмоциональность

 

Конора МакГрегора арестовали в Лос-Анджелесе за то, что знаменитый чемпион MMA набросился на поклонника и разбил его телефон.

Как пишут американские СМИ, фанат подошел к Конору, когда тот покидал ночной клуб LIV (он находится в отеле Fontainebleau Miami Beach), чтобы сделать совместное селфи.

Но это не понравилось бойцу - он пришел в ярость, выхватил у молодого человека смартфон и швырнул гаджет об асфальт. После этого МакГрегор принялся давить телефон ногой. Затем спортсмен подобрал гаджет и ушел с ним. 

Конора МакГрегора арестовали

В то же время фанат Конора обратился в полицию, оценив сумму ущерба в $1000 (стоимость смартфона).

Уже через некоторое время "копы" приехали к 30-летнему бойцу домой, задержали его и предъявили обвинения в нападении, хулиганстве третьей степени и вооруженном ограблении второй степени.

Конор МакГрегор арестован в США: все подробности

На Конора МакГрегора завели дело (фото: twitter.com/MiamiBeachPD)

Позже, правда, МакГрегора отпустили. Но перед этим правоохранители сделали магшот (традиционный снимок для уголовного дела в США) и выписали штраф в размере $12500. 

Конор МакГрегор арестован в США: все подробности

Магшот Конора МакГрегора (фото: twitter.com/MiamiBeachPD)

Ранее мы писали о том, что украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко заявил о готовности сразиться с МакГрегором.

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