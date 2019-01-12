"Сбило меня с толку": МакГрегор раскрыл главный секрет боя с Нурмагомедовым

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Это было в конце третьего раунда

Скандально известный боец смешанного стиля Конор МакГрегор рассказал, что говорил своему сопернику – россиянину Хабибу Нурмагомедову в ходе поединка, который прошел 8 октября 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Так, мужчина признался, что некоторые действия россиянина просто "сбили его с толку", о чем он и сказал ему в ходе боя.

"Не ной, нытик. То же самое я сказал Хабибу в конце третьего раунда. Моего раунда. Не надо скулить. Каждый раунд ноешь судье. Он ссорился даже в четвертом раунде, когда был в маунте. Это и сбило меня с толку", - сказал он.

В то же время МакГрегор признался, что у него действительно были поводы обратится к судье.

"Если кто-то и должен был разговаривать с рефери, так это я в первом раунде. Именно тогда он держал меня за ноги четыре минуты подряд. С нулевой активностью. Но бой – это бой. Плакаться судье, как настоящая с*ка", - подчеркнул он.

Отметим, что хоть победителем 7 октября на турнире UFC 229 и стал Хабиб, обещаный гонорар, как и славу, он пока не получит, так как Спортивная комиссия Невады проводит расследование по делу о нападении на Конора, в котором обвиняются члены команды Нурмагомедова.

Как сообщалось, во время церемонии взвешивания между спортсменами Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым чуть не вспыхнула потасовка.

Ранее мы писали о том, что украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко прокомментировал свой возможный поединок с бойцом ММА Конором Макгрегором.

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Видео: РБК-Украина