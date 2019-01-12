"Збило мене з пантелику": МакГрегор розкрив головний секрет бою з Нурмагомедовим

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Це було в кінці третього раунду

Скандально відомий боєць змішаного стилю Конор МакГрегор розповів, що говорив своєму супернику – росіянину Хабібу Нурмагомедову в ході поєдинку, який пройшов 8 жовтня 2018 року. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, чоловік зізнався, що деякі дії росіянина просто "збили його з пантелику", про що він і сказав йому в ході бою.

"Не ний, скиглій. Те ж саме я сказав Хабібу в кінці третього раунду. Мого раунду. Не треба скиглити. Кожен раунд ноешь судді. Він сварився навіть в четвертому раунді, коли був у маунте. Це збило мене з пантелику", - сказав він.

У той же час МакГрегор зізнався, що у нього дійсно були підстави звернутися до судді.

"Якщо хтось і повинен був розмовляти з рефері, так це я в першому раунді. Саме тоді він тримав мене за ноги чотири хвилини поспіль. З нульовою активністю. Але бій – це бій. Плакатися судді, як справжня с*ка", - підкреслив він.

Зазначимо, що хоч переможцем 7 жовтня на турнірі UFC 229 і став Хабіб, обіцяний гонорар, як і славу, він поки не отримає, так як Спортивна комісія Невади проводить розслідування у справі про напад на Конора, в якому звинувачуються члени команди Нурмагомедова.

Як повідомлялося, під час церемонії зважування між спортсменами Конором Макгрегором і Хабібом Нурмагомедовим ледь не спалахнула бійка.

Раніше ми писали про те, що український чемпіон з боксу Василь Ломаченко прокоментував свій можливий поєдинок з бійцем ММА Конором Макгрегором.

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Відео: РБК-Україна