"Моей девочки уже нет в живых": отец экс-солистки ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь

ВИА Гра Костюка - Даша Кобец (крайняя справа)

Певица исчезла после длительного конфликта с бывшим мужем

Бывшая солистка ВИА Гры Дарья Кобец (она же Даша Медовая и Мира Кулум) пропала без вести еще летом 2018 года. Отец девушки Владимир отчаялся в попытках отыскать дочь. Он обратился к пользователям соцсетей с просьбой распространить информацию.

Известно, что певица исчезла после длительного конфликта с бывшим мужем Александром Швецом из-за опеки над их совместной дочерью Варварой.

"Пропала моя любимая дочь. Все лето я пытался найти ее своими силами, но, к сожалению, мне это не удалось. Осенью я подал в розыск. Ее ищут уже несколько месяцев, но есть подозрения, что уже никогда не найдут", - пишет Владимир.

Даша Кобец (фото: facebook.com)

Также он сообщил, что от ее бывшего мужа Александра неоднократно поступали угрозы в адрес Дарьи. А на заседании суда Святошинского района города Киева, который состоялся 26 сентября 2018 года Александр Швец в присутствии представителя исполнительной службы открытым текстом заявил, что Дарьи уже нет в живых.

Отец певицы в этот же день подал заявление о пропаже девушки, ее объявили в розыск. Поиск не дал результатов.

Владимир пишет, что боится за психику внучки. По его словам, когда девочка жила с мамой, она была веселой и разговорчивой.

"Теперь же она замкнулась и боится разговаривать со мной, и на все мои вопросы отвечает: "Спроси у папы", - пишет отец Дарьи.

Таже Владимир утверждает, что бывший муж Даши курирует некую преступную организацию, помогающую отбирать детей у матерей.

Александр Швец публикует радостные совместные фото с дочерью Варварой (фото: соцсети)

Даше Кобец в октябре исполнилось 28, но отец даже не смог ее поздравить.

Пользователи сети пишут, что отец девушки правильно сделал, что предал огласке свое горе.

"Кошмар! Мы ее тоже ищем! Мы с вами! Спасибо, что вынесли вопрос на публику! Нельзя молчать!", - поддержала Наталия Демченко.

"Владимир, держитесь! Надеюсь, совместными усилиями найдем вашу доченьку", - написала Тоня Чеснейшая.

"Держитесь и не сдавайтесь! Мы верим, что она обязательно найдется!", - пожелала Anastasiya Hluschenko.

Скриншот комментариев: facebook.com

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