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Любит азартные игры: подробности исчезновения женщины и ребенка под Киевом

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 15:28
Любит азартные игры: подробности исчезновения женщины и ребенка под Киевом
Коллаж РБК-Украина

Дома у Елены осталось двое младших детей

Местонахождение 30-летней Елены Лысенко и ее 8-летней дочки Анни, которые 23 января пропали в Переяслав-Хмельницком в Киевской области до сих пор не установлено. Об этом сообщили в ГУНП Киевской области.

Начальник пресс-службы полиции области Николай Жукович рассказал, что в день исчезновения Елена без выписки ушла из больницы, в которой лечилась после отравления.

Любит азартные игры: подробности исчезновения женщины и ребенка под Киевом

Фото: facebook.com/KyivOperativ

По словам Жуковича, женщина забрала ребенка из школы и ушла в неизвестном напрвлении.

Дома у Елены остались двое маленьких детей и муж, который сообщил об исчезновении. Также, согласно информации полиции, раньше женщина не пропадала из дому.

Начальник пресс-службы полиции также рассказал, что Елена увлекается азартными играми.

Любит азартные игры: подробности исчезновения женщины и ребенка под Киевом

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, мы писали о том, что в Киеве ищут пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который пропал в мае 2018 года, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Ранее мы также сообщали о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в районе Павлополя в среду, 23 января, исчез разведчик штурмовой бригады.

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