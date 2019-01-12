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Помогите найти: в Киеве разыскивают пропавшего в мае мужчину

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 17:32
Помогите найти: в Киеве разыскивают пропавшего в мае мужчину
Коллаж (РБК-Украина)

Мужчина пропал еще в мае 2018 года

В Киеве продолжают искать пропавшего Савченко Валентина Витальевича, который пропал 25 мая 2018 года и до сих пор о его местонахожднении ничего не известно. Последний раз мужчину видели возле метро "Святошино" 25 мая. Об этом пишут на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Одет был: черные брюки, тенниска в синюю клетку, синие мокасины и черный блайзер.

На правой руке (выше локтя) тату в виде огня. На голове много шрамов. Мужчина сильно заикается. Возможны провалы в памяти. 

Если вам что-либо известно об этом человеке, сообщите, пожалуйста, по этому номеру. 

067-439-87-51 Мария (супруга).

Помогите найти: в Киеве разыскивают пропавшего в мае мужчину

Помогите найти: в Киеве разыскивают пропавшего в мае мужчинуФото: Савченко Валентин Витальевич (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы писали, 19-летний киевлянин ушел из дома и не вернулся. Ранее в Киеве пропал 15-летний подросток. По сообщению полиции Роман ушел из дома 7 января и до сих пор не вернулся.

 

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