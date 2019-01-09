Помогите найти: в Киеве пропал 15-летний подросток

При получении любой информации о местонахождении парня, просят обратиться в полицию
В Киеве пропал без вести 15-летний Сухачев Роман Юрьевич (2003 г. н.). Парня в розыск огололосило Дарницкое управление полиции. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA в Facebook.
По сообщению полиции Роман ушел из дома 7 января и до сих пор не вернулся.
Роман Сухачев (facebook.com/dtp.kiev.ru)
Полиция также дала фото и приметы несовершеннолетнего.
Роман имеет рост 180 см, худощавого телосложения.
Волосы - русые, носит очки.
На момент исчезновения был одет в черные джинсы, темно-синий гольф, зимнюю куртку бордового цвета, черную шапка.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, звонить на горячую линию "102".
Ранее мы писали об исчезновении пожилой женщины в Киеве, у которой проблемы с памятью.
Также полиция разыскивает 12-летнюю девочку, пропавшую в Броварах Киевской области.
Напомним, недавно назвали причину, по которой пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец может не вернуться домой.