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Помогите найти: в Киеве пропал 15-летний подросток

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 08:37
Помогите найти: в Киеве пропал 15-летний подросток
Коллаж РБК-Украина

При получении любой информации о местонахождении парня, просят обратиться в полицию

В Киеве пропал без вести 15-летний Сухачев Роман Юрьевич (2003 г. н.). Парня в розыск огололосило Дарницкое управление полиции. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA в Facebook.

По сообщению полиции Роман ушел из дома 7 января и до сих пор не вернулся.

Помогите найти: в Киеве пропал 15-летний подросток

Роман Сухачев (facebook.com/dtp.kiev.ru)

Полиция также дала фото и приметы несовершеннолетнего.

Роман имеет рост 180 см, худощавого телосложения.

Волосы - русые, носит очки.

На момент исчезновения был одет в черные джинсы, темно-синий гольф, зимнюю куртку бордового цвета, черную шапка.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, звонить на горячую линию "102".

Ранее мы писали об исчезновении пожилой женщины в Киеве, у которой проблемы с памятью.

Также полиция разыскивает 12-летнюю девочку, пропавшую в Броварах Киевской области.

Напомним, недавно назвали причину, по которой пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец  может не вернуться домой.

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