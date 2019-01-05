Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина

Коллаж (РБК-Украина)

У женщины проблемы с памятью

В Киеве разыскивается пропавшая Выговская Галина Сергеевна 1946 года рождения, которая 4 января 2019 года вышла из дома и до сих пор не вернулась. Она проживает на улице Энтузиастов, номер дома не сообщается, пишут на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Приметы пожилой женщины: она невысокого роста, примерно 1,50 м. Одета в шубу коричневого цвета. При себе могла иметь ключи с булавкой. У нее имеются проблемы с памятью. Она может зациклиться на одном слове и повторять его с разной интонацией. На все вопросы отвечает "нет".

Фото: Пропавшая Выговская Галина Сергеевна (facebook.com/KyivOperativ)

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят немедленно сообщить в группу "Киев Оперативный.

Напомним, что в городе Бровары (Киевская область) полиция разыскивает 12-летнюю Валерию Молько, которая пропала 3 января.

Также мы писали о том, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая 19 декабря 2018-го ушла из дома и не вернулась.