Помогите найти: в Одесской области пропала 13-летняя девочка

Коллаж РБК-Украина

Полиция просит украинцев сообщить любую информацию о местонахождении ребенка

Полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что 13-летняя жительница села Плавни Ренийского района Одесской области Кристина Коробер вышла из дома в среду, 19 декабря и не вернулась. Девочка утром направилась в школу. О местонахождении девочки до сих пор ничего не известно.

Телосложение у Кристины Коробер худощавое, волосы светлые, среднего роста. Одета она была в пуховик темно-зеленого цвета, темного цвета брюки и бардовые сапоги. Также при ней был яркий перламутровый портфель.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просим позвонить в Ренийское ОП по телефону (04840) 4 15 85 или на специальную линию "102", - говорится в сообщении.

Фото: Кристина Коробер (od.npu.gov.ua)

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