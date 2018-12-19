Николай Тищенко и Олег Скрипка просят украинцев спасти 12-летнего мальчика

12-летнему Денису Терещуку нужна ваша помощь! (коллаж: РБК-Украина)

В День святого Николая телеведущий Николай Тищенко и музыкант Олег Скрипка призывают народ подарить второй день рождения тяжело больному мальчику

Накануне Дня святого Николая, который отмечают 19 декабря, известный телеведущий Николай Тищенко и музыкант Олег Скрипка посетили столичный "ОХМАТДЕТ".

Именно там доктора неустанно борются за жизнь 12-летнего Дениса Терещука, диагноз которого – врожденная патология желудочно-кишечного тракта. У мальчика отсутствует кишечник, который в процессе нескольких операций удалялся частями. Объединившись, Николай Тищенко и Олег Скрипка передали родителям Дениса сумму, вырученную во время гастро-вечера певца в одном из ресторанов Николая Тищенко. Но, к сожалению, на спасение мальчика нужна очень большая сумма — 300 000 евро.

12-летний Денис Терещук (фото: instagram.com/o.skrypka)

"Очень непростое испытание — смотреть на детей, которые находятся между жизнью и смертью, — признается Николай Тищенко. — Зайдя в палату, не смог сдержать слез. Спасая одного ребенка, мы спасаем весь мир. Знаю, что многие из нас привыкли помогать другим, не распространяясь об этом. Но в данном случае сила – в информации. Прошу каждого рассказать историю Дениса своим друзьям, близким, коллегам и помочь ему — молитвой или финансами", — говорит Николай Тищенко.

Николай Тищенко в палате мальчика (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Вместе с Николаем Тищенко посетили реанимационное отделение в "ОХМАТДИТ". В помощи нуждается Денис Терещук — ребенок с врожденным пороком желудочно-кишечного тракта. Кишечник у мальчика практически отсутствует (он отмирал и его удаляли частями). В ближайшее время Денису необходима трансплантация кишечника… Родители, которые воспитывают еще двух детей, готовятся к сложной дорогостоящей операции за рубежом, которая стоит более 300 000 евро. Поможем спасти Дениса вместе! Средствами, молитвой, распространением информации! Вместе нам это по силам!", — написал потс с призывом на своей instagram-страничке Олег Скрипка.

Сейчас организм Дениса поддерживают медикаментозно. Жизнь мальчика может спасти трансплантация кишечника, которую будут делать за границей. Увы, для родителей маленького Дениса, которые воспитывают еще двоих деток, сумма 300 000 евро – неподъемная. Поможем Денису всем миром!

Перевод денег можно совершить на карту ПриватБанк:

4149 4996 4377 4431 Терещук Марина Олександрівна (мати),

5168 7554 2124 8705 Терещук Юрій Олександрович (батько),

Валютный счет: 5168757385302171

Ранее STYLER уже писал, что украинцев просят помочь пятилетнему мальчику с ДЦП.

До этого украинцев просили помочь самому героическому ребенку.