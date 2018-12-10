Украинцев просят помочь самому героическому ребенку 

Фото: коллаж РБК-Украина

Три года назад мальчик Сергей Лазько спас жизнь девочки, которая тонула в колодце

Десятилетний мальчик Сергей Лазько из Мелитополя, который прославился на всю Украину и стал "Самым героическим ребенком" после спасения девочки, тонувшей в водопроводном колодце, теперь сам нуждается в помощи. Об этом сообщает "КП в Украине".

Отмечается, что школьник начал стремительно терять слух, и медики после обследования поставили ему неутешительный диагноз - двусторонняя сенсоневральная тугоухость II степени.

При этом врачам установить причину болезни не удалось.

"Он никаких травм не получал, не болел. Врач честно сказал, откуда глухота взялась - не понимает", - рассказала мама Сережи Марина.

Женщина добавила, что медик "грешит разве что на стресс, полученный во время спасения Мириам".

Также мама юного героя сказала, что ее сын замкнулся в себе.

По ее словам, раньше никаких проблем со здоровьем у мальчика не было, и она считала, что у нее "самый здоровый ребенок".

Сергей Лазько (Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области)

Около года назад родители заметили, что их Сережа стал громче разговаривать и стал включать телевизор почти на полную громкость. Началась беготня по врачам, разные обследования и лечение, которое, к сожалению, не помогло.

Женщина рассказала, что необходимы слуховые аппараты, иначе болезнь будет прогрессировать. До 18 лет операций никаких не требуется.

Также она призналась, что Сергей начал сильно отставать в школе, хоть мальчика пересадили за первую парту и он научился читать по губам.

"Я, когда узнала, была в шоке. Сын ведь не из тех, кто будет жаловаться. Он добрый и ранимый мальчик. Одноклассники могут его обидеть, толкнуть. Скажут что-то - он не ответит, не услышит", - рассказала Марина Лазько.

Собрать на два слуховых аппарата 33 тысячи гривен многодетной семье, где кроме Сережи еще двое детей, очень сложно. Юному герою можно помочь, переслав средства на карту ПриватБанка 5168 7554 3495 7094 (Лазько Елизавета Сергеевна, старшая сестра Сергея)

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Видео: РБК-Украина