"Сложные жизненные испытания": MONATIK обратился за помощью к поклонникам

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артист призвал поклонников и всех неравнодушных помочь собрать средства на лечение

Известный украинский исполнитель и филантроп Дмитрий Монатик (MONATIK), который недавно выпустил новый клип, снятый в Венеции, призвал помочь онкобольной девушке. Артист опубликовал в своем профиле в Facebook запись о том, что его землячка нуждается в дорогостоящем лечении.

"Мое восхищение, уважение к людям принимающими столь сложные жизненные испытания и вызовы с улыбкой на лице, не имеет границ! Искренне верю, что вся вселенная поспособствует выздоровлению этой чудесной девушки из моего родного города. Ее зовут Марьяна Пархомюк. Она невероятно сильная и пример для меня, для многих. Если у Вас есть малейшая возможность помочь, давайте это сделаем!" – написал певец.

Фото: (facebook.com/monatik)

Он также прикрепил номера карт "Приват банка", на которые можно перевести средства на лечение:

4149 4978 6222 9442 Пархомюк Марьяна

5168 7556 3302 5024 Хомич Владимир

Фото: (facebook.com/monatik)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/monatik

Напомним, что Дмитрий Монатик и ранее неоднократно призывал фанатов помочь в сборе средств на дорогостоящее лечение. Ранее он попросил помощи для онкобольной девочки.

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Видео: (video.rbc.ua)