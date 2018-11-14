"Складні життєві випробування": MONATIK звернувся за допомогою до шанувальників

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артист закликав прихильників та всіх небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування

Відомий український виконавець та філантроп Дмитро Монатік (MONATIK), який нещодавно випустив новий кліп, знятий у Венеції, закликав допомогти онкохворій дівчині. Артист опублікував у своєму профілі в Facebook запис про те, що його землячка потребує дорогого лікування.

"Моє захоплення, повага до людей, які приймають настільки складні життєві випробування і виклики з посмішкою на обличчі, не має меж! Щиро вірю, що весь всесвіт посприяє одужанню цієї чудесної дівчини з мого рідного міста. Її звати Мар'яна Пархом'юк. Вона неймовірно сильна і приклад для мене, для багатьох. Якщо у Вас є найменша можливість допомогти, давайте це зробимо!" – написав співак.

Фото: (facebook.com/monatik)

Він також прикріпив номери карт "Приват банку", на які можна переказати кошти на лікування:

4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна

5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

Фото: (facebook.com/monatik)

Скріншот поста запису facebook.com/monatik

Нагадаємо, що Дмитро Монатік і раніше неодноразово закликав фанатів допомогти у зборі коштів на дороге лікування. Раніше він попросив допомоги для онкохворої дівчинки.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.

Відео: (video.rbc.ua)