"Маленькая, но большая личность": Монатик попросил помощи для ребенка (видео)

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Артист поблагодарил всех, кто остается неравнодушных к больным детям и попросил помочь Ане Приймач в ее борьбе с онкологией

Известный украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik), который недавно выпустил новый клип снятый в Венеции, призвал всех неравнодушных помочь девочке Ане, которая борется с онкологическим заболеванием легких. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В помощь Ане местное новостное издание сняло видео, чтоб ускорить сбор средств на лечение раковой опухоли. Певец рассказал, что как только он увидел видео, сразу решил приехать в Ивано-Франковск, чтоб исполнить мечту ребенка.

"Всем привет. Вчера мне попалось на глаза видео, в котором смелая, хоть и маленькая, но большая личность Анечка, хочет со мной встретиться. Знакомьтесь, это Аня и она борется с недугом, а я верю, что у нее все получится. И у Вас есть возможность ей и ее семье помочь! Я благодарю всех и лично каждого, кто отметил меня, был и остается небезразличным к детским мечтам и желанию жить и верить в светлое будущее", – написал артист.

Он также прикрепил номер карты мамы больной девочки для сбора средств и совместные фото с Аней.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Спасибо Лесе и всем родителям, за Вашу веру и силу. Карта Привата, на которую Вы можете отправить средства — 5168 7573 5327 5979 (Приймич Леся Орестівна). Все дети, которых я встретил в больнице, мне очень приятно было с Вами познакомиться! Я искренне верю, что вскоре мы с Вами увидимся на Празднике победителей!" – добавил он.

Медиа: (instagram.com/monatik_official)

В комментариях восхитились искренностью артиста и присоединились к пожертвованиям.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/monatik_official

Напомним, что MONATIK призвал помочь маленькому мальчику.

Ранее Монатик поделился с поклонниками трогательным снимком детей.

Видео: (video.rbc.ua)