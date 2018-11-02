"Маленька, але велика особистість": Монатік попросив допомоги для дитини (відео)

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Артист подякував усім, хто залишається небайдужим до хворих дітей і попросив допомогти Анні Приймач в її боротьбі з онкологією

Відомий український співак Дмитро Монатік (Monatik), який нещодавно випустив новий кліп знятий у Венеції, закликав усіх небайдужих допомогти дівчинці Ані, яка бореться з онкологічним захворюванням легень. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

На допомогу Ані місцеве новинне видання зняло відео, щоб прискорити збір коштів на лікування ракової пухлини. Співак розповів, що як тільки він побачив відео, відразу вирішив приїхати в Івано-Франківськ, щоб здійснити мрію дитини.

"Всім привіт. Вчора мені попалося на очі відео, в якому смілива, хоч і маленька, але велика особистість Ганнуся, хоче зі мною зустрітися. Знайомтеся, це Аня і вона бореться з хворобою, а я вірю, що у неї все вийде. І у Вас є можливість їй та її родині допомогти! Я дякую всім і особисто кожному, хто зазначив мене, був і залишається небайдужим до дитячих мрій і бажання жити і вірити у світле майбутнє", – написав артист.

Він також прикріпив номер карти мами хворої дівчинки для збору коштів і спільні фото з Анею.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Дякую Лесі і всім батькам, за Вашу віру і силу. Картка Привата, на яку Ви можете відправити кошти — 5168 7573 5327 5979 (Приймич Леся Орестівна). Всі діти, яких я зустрів у лікарні, мені дуже приємно було з Вами познайомитися! Я щиро вірю, що незабаром ми з Вами побачимося на Святі переможців!" – додав він.

Медіа: (instagram.com/monatik_official)

В коментарях захопилися щирістю артиста і приєдналися до пожертвувань.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, що MONATIK закликав допомогти маленькому хлопчику.

Раніше Монатік поділився з шанувальниками зворушливим знімком дітей.

Відео: (video.rbc.ua)