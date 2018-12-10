Українців просять допомогти найгероїчнішій дитині

Фото: колаж РБК-Україна

Три року тому хлопчик Сергій Лазько врятував життя дівчинки, яка тонула в колодязі

Десятирічний хлопчик Сергій Лазько з Мелітополя, який прославився на всю Україну і став "Найгероїчнішою дитиною" після порятунку дівчинки, яка тонула у водопровідному колодязі, тепер сам потребує допомоги. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зазначається, що школяр почав стрімко втрачати слух, і медики після обстеження поставили йому невтішний діагноз - двостороння сенсоневральна приглухуватість II ступеня.

При цьому лікарям встановити причину хвороби не вдалося.

"Він ніяких не отримував травм, не хворів. Лікар чесно сказав, звідки глухота взялася - не розуміє", - розповіла мама Сергійка Марина.

Жінка додала, що медик "грішить хіба що на стрес, отриманий під час порятунку Міріам".

Також мама юного героя сказала, що її син замкнувся в собі.

За її словами, раніше жодних проблем зі здоров'ям у хлопчика не було, і вона вважала, що у неї "найздоровіша дитина".

Сергій Лазько (Фото: прес-служба ГУ ДСНС України в Запорізькій області)

Близько року тому батьки помітили, що їх Сергійко став голосніше розмовляти і став включати телевізор майже на повну гучність. Почалася біганина по лікарях, різні обстеження і лікування, яке, на жаль, не допомогло.

Жінка розповіла, що потрібні слухові апарати, інакше хвороба прогресуватиме. До 18 років жодних операцій не вимагається.

Також вона зізналася, що Сергій почав сильно відставати в школі, хоча хлопчика пересадили за першу парту і він навчився читати по губах.

"Я, коли дізналася, була в шоці. Син адже не з тих, хто буде скаржитися. Він добрий і вразливий хлопчик. Однокласники можуть образити його, штовхнути. Скажуть щось - він не відповість, не почує", - розповіла Марина Лазько.

Зібрати на два слухових апарати 33 тисячі гривень багатодітній сім'ї, де крім Сергія ще двоє дітей, дуже складно. Юному героєві можна допомогти, переславши кошти на карту Приватбанку 5168 7554 3495 7094 (Лазько Єлизавета Сергіївна, старша сестра Сергія)

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Відео: РБК-Україна