Помогите спасти: маленькому Артему нужна помощь неравнодушных людей

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У ребенка рак головного и спинного мозга 4 стадии

У Артема, который рос веселым и активным ребенком, медики обнаружили страшное заболевание – рак головного и спинного мозга 4 стадии. Об этом сообщили на странице сообщества в социальной сети Facebook.

Сообщается, что Артем Завгородний уже стойко перенес 5 серьезных операций и 25 наркозов: биопсию, шунт, резервуар, порт и чистку забитого шунта. Девять месяцев лечения в Украине дали свои результаты - опухоли начали уменьшаться, а одна и вовсе исчезла. Радости родителей не было предела, однако через некоторое время рак снова начал прогрессировать.

Пришлось экстренно назначать сильную противораковую терапию, но, не успев восстановиться, организм мальчика не справился. Артема срочно перевели в реанимацию. На данный момент сумма к сбору составляет 123 000 евро.

"Ситуация Артема очень непростая: с одной стороны - рак, который слишком быстро развивается без должного лечения, с другой - ослабленный операциями и приемом сильных препаратов организм мальчика, который может не выдержать очередного назначения. Родители были вынуждены искать помощи для Артема за границей. Помочь готова одна из немецких клиник. Но счет за предстоящее лечение слишком высок для Артемкиных родителей", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/dobrofond)

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Видео: РБК-Украина