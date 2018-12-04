Допоможіть врятувати: маленькому Артему потрібна допомога небайдужих людей

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У дитини рак головного і спинного мозку 4 стадії

У Артема, який зростав веселою і активною дитиною, медики виявили страшне захворювання – рак головного і спинного мозку 4 стадії. Про це повідомили на сторінці спільноти у соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що Артем Завгородній вже стійко переніс 5 серйозних операцій і 25 наркозів: біопсію, шунт, резервуар, порт і чистку забитого шунта. Дев'ять місяців лікування в Україні дали свої результати - пухлини почали зменшуватися, а одна і зовсім зникла. Радості батьків не було меж, проте через деякий час рак знову почав прогресувати.

Довелося екстрено призначати сильну протиракову терапію, але, не встигнувши відновитися, організм хлопчика не впорався. Артема терміново перевели в реанімацію. На даний момент сума до збору становить 123 000 євро.

"Ситуація Артема дуже непроста: з одного боку - рак, який дуже швидко розвивається без належного лікування, з іншого - ослаблений операціями і прийомом сильних препаратів організм хлопчика, який може не витримати чергового призначення. Батьки були змушені шукати допомоги для Артема за кордоном. Допомогти готова одна з німецьких клінік. Але рахунок за майбутнє лікування занадто високий для батьків Артема", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/dobrofond)

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Відео: РБК-Україна