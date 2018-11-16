"Спасла тысячи детских жизней": украинцев просят помочь заслуженному врачу

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что для пересадки тазобедренной кости нужно минимум 60 тысяч гривен

В социальных сетях собирают средства на операцию для заслуженного врача Украины – Фисун Валентины Николаевны. Женщине требуется пересадка тазобедренной кости. Призыв к помощи разместила у себя в Facebook жительница Киева Анита Проскурова.

"Дорогие друзья. Обращаюсь за помощью для очень хорошего человека. Эта Женщина – замечательный и душевный человек, всегда поможет каждому кто обратится за помощью. Заведующая детского отделения в ПАГ. Заслуженный врач Украины Фисун Валентина Николаевна. За время работы в клинике более 30 лет она спасла тысячи детских жизней. К сожалению, так сложилось, что у нее нет семьи и детей, которые бы могли позаботиться о ней в такой жизненной ситуации" — сообщает она.

Выяснилось, что у Валентины Николаевны проблемы со здоровьем. Заслуженному доктору необходима срочная операция по пересадке тазобедренного сустава. Приветствуется любая помощь.

"Иногда помощь равносильная сумме одной чашке кофе в день, поможет собрать деньги на операцию и помочь человеку, которому действительно нужна помощь", - пишет Анита Проскурова.

Фото: (facebook.com/Anita Proskurova)

Сообщается, что диагноз у Валентины Фисун очень тяжелый: асептический некроз головки правой бедренной кости, а также деформирующий артроз правого тазобедренного сустава 4 степени. 550 гривен в сутки обходится ежедневное содержание женщины в больнице. Чтобы приобрести протез, необходимо от 60 до 80 тысяч гривен. После этого нужно будет также пройти 2-месячную реабилитацию в специализированном медицинском центре.

"Все знают, насколько дорого в нашей стране стоят медицинские услуги. Вчера общаясь с ней по телефону, она сказала, что нужно же выходить на работу и на все у нее 2 месяца, так как еще сотни деток нуждаются в ее помощи. Я на себе ощутила ее профессионализм, и она очень сильно помогла нам с сыночком, когда мы попали в больницу. Кто хочет помочь лично, тел +38067-209-65-58 Фисун Валентина Николаевна. Номер карты "Приват банка": 5167 9856 6026 7741" – добавила она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Anita Proskurova

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Видео: (video.rbc.ua)