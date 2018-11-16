"Врятувала тисячі дитячих життів": українців просять допомогти заслуженому лікарю

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що для пересадки тазостегнової кістки потрібно щонайменше 60 тисяч гривень

У соціальних мережах збирають кошти на операцію для заслуженого лікаря України – Фісун Валентини Миколаївни. Жінці потрібна пересадка тазостегнової кістки. Звернення за допомогую розмістила у себе в Facebook мешканка Києва Аніта Проскурова.

"Дорогі друзі. Звертаюся за допомогою для дуже хорошої людини. Ця Жінка – чудова і душевна людина, завжди допоможе кожному, хто звернеться за допомогою. Завідувачка дитячого відділення в ПАГ. Заслужений лікар України Фісун Валентина Миколаївна. За час роботи в клініці більше 30 років вона врятувала тисячі дитячих життів. На жаль, так склалося, що у неї немає сім'ї і дітей, які б могли подбати про неї в такій життєвій ситуації", — повідомляє вона.

З'ясувалося, що у Валентини Миколаївни проблеми зі здоров'ям. Заслуженому лікарю необхідна термінова операція з пересадки тазостегнової кістки. Вітається будь-яка допомога.

"Іноді допомога рівносильна сумі однієї чашки кави на день, допоможе зібрати гроші на операцію і допомогти людині, якій дійсно потрібна допомога", - пише Аніта Проскурова.

Фото: (facebook.com/Anita Proskurova)

Повідомляється, що діагноз у Валентини Фісун дуже важкий: асептичний некроз голівки правої стегнової кістки, а також деформуючий артроз правого кульшового суглоба 4 ступеня. 550 гривень на добу обходиться щоденної зміст жінки в лікарні. Щоб придбати протез, необхідно від 60 до 80 тисяч гривень. Після цього потрібно буде пройти 2-місячну реабілітацію в спеціалізованому медичному центрі.

"Всі знають, наскільки дорого в нашій країні коштують медичні послуги. Вчора спілкуючись з нею по телефону, вона сказала, що треба виходити на роботу і на все у неї 2 місяці, так як ще сотні діток потребують її допомоги. Я на собі відчула її професіоналізм, і вона дуже сильно допомогла нам з синочком, коли ми потрапили в лікарню. Хто хоче допомогти особисто, тел +38067-209-65-58 Фісун Валентина Миколаївна. Номер картки "Приват банку": 5167 9856 6026 7741" – додала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Anita Proskurova

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