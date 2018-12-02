Диагностировали рак: украинцев попросили спасти воина АТО

Бойцу требуется лечение, ориентировочная стоимость которого - 70 000 долларов
В социальной сети всех неравнодушных украинцев призвали помочь спасти участника АТО и боевых действий Ивана Мединцева. Этот воин, пройдя опасности в бою, столкнулся с неожиданной жизненной угрозой: был диагностирован рак лимфатической системы. Об этом сообщил брат Ивана - Андрей Мединцев на своей странице в Facebook.
Иван был мобилизован еще в 2014 году, но спустя два года врачи поставили ему ужасный диагноз - рак лимфатической системы первой стадии, это произошло во время прохождения воинской службы.
Фото: Иван Мединцев (facebook.com/Андрей Мединцев)
Иван Мединцев уже прошел шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию, но, к сожалению, от рецидива это не спасло и болезнь перешла в четвертую стадию.
Брат рассказал, что Иван прошел диагностику в онкоклинике в Беларуси, где диагноз подтвердили. Для спасения участнику АТО теперь необходимо получить еще несколько курсов химиотерапии и сделать трансплантацию костного мозга. Ориентировочно, стоимость лечения составляет $70 тысяч.
"Своими силами покрыть стоимость лечения мы не в состоянии. Поэтому обращаемся к вам с просьбой помочь нашей семье в такое сложное для нас время. Мы будем благодарны за любую поддержку, и верим, что вместе мы сможем спасти жизнь молодого отца, сына, мужа, брата", - написал в публикации Андрей Мединцев.
Скриншот поста (facebook.com/Андрей Мединцев)
В посте были указаны реквизиты для перечисления помощи:
ПриватБанк
4731 2191 0556 7642 Мединцев Иван Иванович.
Как сообщалось ранее, в Калуше избили бойца АТО.
Также мы писали о том, что волонтер пожаловался на равнодушие украинцев к лечению ветерана АТО.
Видео: РБК-Украина