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Диагностировали рак: украинцев попросили спасти воина АТО

STYLERНужна помощь    02.12.2018 - 09:04
Диагностировали рак: украинцев попросили спасти воина АТО
Иллюстративное фото (podrobnosti)

Бойцу требуется лечение, ориентировочная стоимость которого - 70 000 долларов

В социальной сети всех неравнодушных украинцев призвали помочь спасти участника АТО и боевых действий Ивана Мединцева. Этот воин, пройдя опасности в бою, столкнулся с неожиданной жизненной угрозой: был диагностирован рак лимфатической системы. Об этом сообщил брат Ивана - Андрей Мединцев на своей странице в Facebook.

Иван был мобилизован еще в 2014 году, но спустя два года врачи поставили ему ужасный диагноз - рак лимфатической системы первой стадии, это произошло во время прохождения воинской службы.

Диагностировали рак: украинцев попросили спасти воина АТО

Фото: Иван Мединцев (facebook.com/Андрей Мединцев)

Иван Мединцев уже прошел шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию, но, к сожалению, от рецидива это не спасло и болезнь перешла в четвертую стадию.

Брат рассказал, что Иван прошел диагностику в онкоклинике в Беларуси, где диагноз подтвердили. Для спасения участнику АТО теперь необходимо получить еще несколько курсов химиотерапии и сделать трансплантацию костного мозга. Ориентировочно, стоимость лечения составляет $70 тысяч.

"Своими силами покрыть стоимость лечения мы не в состоянии. Поэтому обращаемся к вам с просьбой помочь нашей семье в такое сложное для нас время. Мы будем благодарны за любую поддержку, и верим, что вместе мы сможем спасти жизнь молодого отца, сына, мужа, брата", - написал в публикации Андрей Мединцев.

Диагностировали рак: украинцев попросили спасти воина АТО

Скриншот поста (facebook.com/Андрей Мединцев)

В посте были указаны реквизиты для перечисления помощи:

ПриватБанк

4731 2191 0556 7642 Мединцев Иван Иванович.

Как сообщалось ранее, в Калуше избили бойца АТО.

Также мы писали о том, что волонтер пожаловался на равнодушие украинцев к лечению ветерана АТО.

Видео: РБК-Украина

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