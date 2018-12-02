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Діагностували рак: українців попросили врятувати воїна АТО

STYLERПотрібна допомога    02.12.2018 - 09:04
Діагностували рак: українців попросили врятувати воїна АТО
Ілюстративне фото (podrobnosti)

Бійцеві потрібне лікування, орієнтовна вартість якого - 70 000 доларів

В соціальній мережі всіх небайдужих українців закликали допомогти врятувати учасника АТО і бойових дій Івана Мединцева. Цей воїн, пройшовши небезпеки в бою, зіткнувся з несподіваною життєвої загрозою: був діагностований рак лімфатичної системи. Про це повідомив брат Івана - Андрій Мединцев на своїй сторінці в Facebook.

Іван був мобілізований ще в 2014 році, але через два роки лікарі поставили йому страшний діагноз - рак лімфатичної системи першій стадії, це сталося під час проходження військової служби.

Діагностували рак: українців попросили врятувати воїна АТО

Фото: Іван Мединцев (facebook.com/Андрій Мединцев)

Іван Мединцев вже пройшов шість курсів хіміотерапії та променеву терапію, але, на жаль, від рецидиву це не врятувало і хвороба перейшла в четверту стадію.

Брат розповів, що Іван пройшов діагностику в онкоклініці в Білорусі, де діагноз підтвердили. Для порятунку учаснику АТО тепер необхідно отримати ще кілька курсів хіміотерапії і зробити трансплантацію кісткового мозку. Орієнтовно, вартість лікування становить $70 тисяч.

"Своїми силами покрити вартість лікування ми не в змозі. Тому звертаємося до вас з проханням допомогти нашій сім'ї такий складний для нас час. Ми будемо вдячні за будь-яку підтримку, і віримо, що разом ми зможемо врятувати життя молодого батька, сина, чоловіка, брата", - написав у публікації Андрій Мединцев.

Діагностували рак: українців попросили врятувати воїна АТО

Скріншот поста (facebook.com/Андрей Мединцев)

В пості були вказані реквізити для перерахування допомоги:

ПриватБанк

4731 2191 0556 7642 Мединцев Іван Іванович.

Як повідомлялося раніше, у Калуші побили бійця АТО.

Також ми писали про те, що волонтер поскаржився на байдужість українців до лікування ветерана АТО.

Відео: РБК-Україна

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