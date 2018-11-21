Волонтер пожаловался на равнодушие украинцев к лечению ветерана АТО

Фото: Ветеран АТО Сергей Бусуйок (коллаж РБК-Украина)

Поддержка бойца, который получил тяжелое ранение, у его земляков очень низкая, в то время как в других регионах ветеранам помогают активнее, говорит Станислав Кушнаров

В ноябре 2018 года Styler писал о том, что ветеран АТО Сергей Бусуйок, который летом 2016-го получил сложное осколочное ранение, нуждается в сборе средств на лечение.

Волонтер Станислав Кушнаров, который помогает герою АТО, сообщил, что операция может кардинально улучщить здоровье бойца.

Диагноз, который поставили Сергею – варусная-антикурвационная деформация голени. После ранения на войне он до сих пор не может нормально ступить на ногу, ведь кости срослись неправильно. При каждом шаге он чувствует сильную боль, и каждый день дефект мешает ему все больше и больше. Это можно исправить, если провести бойцу операцию, стоимость которой составляет 98 796 гривен.

Styler снова обратился за комментарием к Станиславу Кушнарову, чтобы узнать, как сейчас чувствует себя боец и нужны ли ему средства на лечение. Как оказалось, в Измаиле, родном городе ветерана АТО (Одесская область), случай с его лечением имеет мало поддержки

Фото: Ветеран АТО Сергей Бусуйок (ОО “Єдність та допомога”)

По словам Кушнарова, из земляков ветерана только несколько человек опубликовали в соцсетях новость о сборе средств для него, и мало кто из местных связывался с Сергеем, чтобы предложить хотя бы любую помощь.

"Должен констатировать: призыв помочь в сборе средств на лечение Сергея не получил большой поддержки среди его земляков. Но, как правило, во время сбора средств на лечение бойцов обычно хорошо помогают именно их земляки", - говорит волонтер.

"Бойца поддерживали простые люди, у которых не было больших заработков, но было большое желание помочь защитнику"

Так, для другого подопечного Станислава Кушнарова - винничанина Павла Кокошко почти треть нужных средств была собрана быстро благодаря активности винницких журналистов, волонтеров и неравнодушных граждан.





Фото: Волонтеры собирают средства на лечение ветерана войны (facebook.com/staskushnarov)

На Винниччине гораздо активнее реагировали не новость о том, что их земляку нужна помощь.

"В его случае деньги собрали довольно быстро. Этого бойца поддерживали простые люди, у которых не было больших заработков, но было большое желание помочь защитнику. А вот в регионе, где живет Сергей Бусуйок, такой сплоченности нет, и патриотические настроения и отношение к бойцам АТО, к сожалению, совсем не те. Поэтому очень прошу поддержки людей из других городов, ведь Сергей ушел добровольно на Восток, чтобы защитить всех нас!” - сказал волонтер.

Сбор пожертвований для лечения Сергея волонтер проводит на ОО "Єдність та допомога".

Карта Приватбанка - 5169 3324 0582 1961 (Станислав Кушнаров). Телефон волонтера: (066) 796-34-97.

"Для юридических лиц, которые готовы перечислить средства, могу предоставить текущий счет ГО", - говорит Станислав.

Ранее куратор батальона "Кривбасс" откровенно рассказал об Иловайской трагедии на Донбассе.

Также волонтер призвала срочно помочь раненым защитникам Украины, которые лечатся в военном госпитале в Киеве.

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