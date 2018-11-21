Волонтер поскаржився на байдужість українців до лікування ветерана АТО

Фото: Ветеран АТО Сергій Бусуйок (колаж РБК-Україна)

Підтримка бійця, який отримав тяжке поранення, у його земляків дуже низька, в той час як в інших регіонах ветеранам допомагають активніше, каже Станіслав Кушнаров

В листопаді 2018 року Styler писав про те, що ветеран АТО Сергій Бусуйок, який влітку 2016-го отримав складне осколкове поранення, потребує збору коштів на лікування.

Волонтер Станіслав Кушнаров, який допомагає герою АТО, повідомив: операція може кардинально покращити здоров'я бійця.

Діагноз, який поставили Сергію – варусна-антикурваційна деформація гомілки. Після поранення на війні він досі не може нормально ступити на ногу, адже кістки зрослися неправильно. При кожному кроці він відчуває сильний біль, і щодня дефект заважає йому все більше й більше. Це можна виправити, якщо провести бійцю операцію, вартість якої складає 98 796 гривень.

Styler знову звернувся за коментарем до Станіслава Кушнарова, щоб дізнатись, як зараз почувається боєць і чи досі йому треба кошти на лікування. Як виявилося, у Ізмаїлі , рідному місті ветерана АТО (Одеська область), випадок з його лікуванням має мало підтримки.

Фото: Ветеран АТО Сергій Бусуйок (ГО “Єдність та допомога”)

За словами Кушнарова, із земляків ветерана тільки кілька людей опублікували в соцмережах новину про збір коштів для нього, і мало хто з місцевих зв’язувався з Сергієм, щоб запропонувати хоча б будь-яку допомогу.

"Мушу констатувати: заклик допомогти у зборі коштів на лікування Сергія не отримав великої підтримки серед його земляків. Але, як правило, під час збору коштів на лікування бійців зазвичай добре допомагають саме їхні земляки", - каже волонтер.

"Бійця підтримували прості люди, які не мають великих заробітків, але мають велике бажання допомогти захиснику"

Так, для іншого підопічного Станіслава Кушнарова - вінничанина Павла Кокошко майже третина потрібних коштів була зібрана швидко завдяки активності вінницьких журналістів, волонтерів та небайдужих громадян.





Фото: Волонтери збирають кошти на лікування ветерана війни (facebook.com/staskushnarov)

На Вінниччині набагато активніше реагували не новину про те, що їхньому земляку потрібна допомога.

"В його випадку гроші зібрали доволі швидко. Цього бійця підтримували прості люди, які не мають великих заробітків, але мали велике бажання допомогти захиснику. А от в регіоні, де живе Сергій Бусуйок, такої згуртованості немає, і патріотичні настрої та відношення до бійців АТО, на жаль, зовсім не ті. Тому дуже прошу підтримки людей з інших міст, адже Сергій пішов добровільно на Схід, аби захистити всіх нас!” - сказав волонтер.

Збір пожертв для лікування Сергія волонтер проводить на ГО "Єдність та допомога".

Картка Приватбанку - 5169 3324 0582 1961 (Станіслав Кушнаров). Телефон волонтера: (066) 796-34-97.

"Для юридичних осіб, які готові перерахувати кошти, можу надати поточний рахунок ГО", - каже Станіслав.

Раніше куратор батальйону "Кривбас" відверто розповів про Іловайську трагедію на Донбасі.

Також волонтер закликала терміново допомогти пораненим захисникам України, які лікуються у військовому госпіталі у Києві.

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