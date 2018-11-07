Потрібна допомога: волонтери почали збір коштів для ветерана АТО на лікування

Фото: колаж РБК-Україна

Вартість операції складає 98 796 гривень

Ветеран АТО на Донбасі Сергій Бусуйок, який у червні 2016 року отримав важке осколкове поранення гомілки, потребує допомоги на лікування. Вартість операції складає 98 796 гривень, йдеться в повідомленні волонтера Станіслава Кушнарова з ГО "Єдність та допомога" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Герой отримав поранення два роки тому, але досі не може повноцінно ступати на ногу через деформацію, що виникла через неправильне зрощення кісток. Зараз болі у нозі наростають, і Сергій переходить на милиц", - розповів він.

Бусуйок служив у батальйоні "Донбас-Україна" (46 батальйон). Після поранення він проходив тривале лікування у госпіталях, де йому зростили переломи, проте через неправильне зрощення та пошкоджений гомілково-ступневий суглоб нога залишається неопороздатною. При наступанні на ногу Сергій відчуває сильні болі, гомілку немов розколюється навпіл, а великий палець вже майже зайшов під стопу.

Йому поставили діагноз - варусна-антикурвацийна деформація гомілки.

Сергій Бусуек (Фото: facebook.com/staskushnarov)

Після виписки з госпіталів ніхто не брався за лікування. Допомогти готовий лише ортопед-травматолог вищої категорії, який за час війни поставив на ноги багатьох бійців з важкими випадками.

З метою повернення нозі Сергія опороздатності лікар планує виконати два етапи лікування - зробити остеотомію та остеосинтез по Ілізарову для усунення деформації великогомілкової кістки та зробити артродез зруйнованого гомілково-ступневого суглобу.

Сергій одружений, у нього троє синів (3, 5 і 7 років). Сам він родом з Чернігова, але вже давно живе з сім'єю в Ізмаїлі Одеської області.

Скрін: facebook.com/staskushnarov

Збір пожертв для лікування Сергія проводжу на ГО "Єдність та допомога", картка ПриватБанку 5169 3324 0582 1961, (Станіслав Кушнаров). Для юридичних осіб, які готові перерахувати кошти можу надати поточний рахунок ГО", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/staskushnarov

Також уточнюється, що за минулу добу на лікування Сергію надійшли кошти від двох благодійників на суму 2300 гривень.

Нагадаємо, раніше Styler писав про те, що волонтери терміново шукають кошти на лікування бійця Павла Кокошко.

Також ми повідомляли про те, що відома волонтер закликала допомогти пораненим бійцям-захисників України, які лікуються у військовому госпіталі в Києві.

Крім того, Styler публікував матеріал про онкохворого ветерана АТО, який розповів про лікування в Туреччині після скандалу в Інституті раку.

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Відео: РБК-Україна