Нужна помощь: волонтеры начали сбор средств для ветерана АТО на лечение

Фото: коллаж РБК-Украина

Стоимость операции составляет 98 796 гривен

Ветеран АТО на Донбассе Сергей Бусуек, который в июне 2016 года получил тяжелое осколочное ранение голени, нуждается в помощи на лечение. Стоимость операции составляет 98 796 гривен, говорится в сообщении волонтера Станислава Кушнарова из ОО "Единство и помощь" на странице в соцсети Facebook.

"Герой получил ранения два года назад, но до сих пор не может полноценно ступать на ногу из-за деформации, которая возникла из-за неправильного срастания костей. Сейчас боли в ноге нарастают, и Сергей переходит на костыли", - рассказал он.

Бусуек служил в ​​батальоне "Донбасс-Украина" (46 батальон). После ранения он проходил длительное лечение в госпиталях, где ему срастили переломы, однако из-за неправильного сращения и повреждения голеностопного сустава нога остается неопороспособной. При наступании на ногу Сергей испытывает сильные боли, голень словно раскалывается пополам, а большой палец уже почти зашел под стопу.

Ему поставили диагноз - варусная-антикурвацийна деформация голени.

Сергей Бусуек (Фото: facebook.com/staskushnarov)

После выписки из госпиталей никто не брался за лечение. Помочь готов лишь ортопед-травматолог высшей категории, который за время войны поставил на ноги многих бойцов с тяжелыми случаями.

С целью возвращения ноге Сергея опороспособности врач планирует выполнить два этапа лечения - сделать остеотомию и остеосинтез по Илизарову для устранения деформации большеберцовой кости и сделать артродез разрушенного голеностопного сустава.

Сергей женат, у него трое сыновей (3, 5 и 7 лет). Сам он родом из Чернигова, но уже давно живет с семьей в Измаиле Одесской области.

Скрин: facebook.com/staskushnarov

"Сбор пожертвований для лечения Сергея провожу на ОО "Единство и помощь", карта ПриватБанка 5169 3324 0582 1961, (Станислав Кушнаров). Для юридических лиц, которые готовы перечислить средства могу предоставить текущий счет ОО", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/staskushnarov

Также уточняется, что за минувшие сутки на лечение Сергею поступили средства от двух благотворителей на сумму 2300 гривен.

Напомним, ранее Styler писал о том, что волонтеры срочно ищут средства на лечение бойца Павла Кокошко.

Также мы сообщали о том, что известная волонтер призвала помочь раненым бойцам-защитникам Украины, которые лечатся в военном госпитале в Киеве.

Кроме того, Styler публиковал материал про онкобольного ветерана АТО, который рассказал о лечении в Турции после скандала в Институте рака.

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Видео: РБК-Украина