Микола Тищенко та Олег Скрипка просять українців врятувати 12-річного хлопчика

12-річному Денису Терещуку потрібна ваша допомога! (колаж: РБК-Україна)

У День святого Миколая телеведучий Микола Тищенко та музикант Олег Скрипка закликають народ подарувати другий день народження важко хворому хлопчику

Напередодні Дня святого Миколая, який відзначають 19 грудня, відомий телеведучий Микола Тищенко та музикант Олег Скрипка відвідали столичний "ОХМАТДИТ".

Саме там лікарі невпинно борються за життя 12-річного Дениса Терещука, діагноз якого – вроджена патологія шлунково-кишкового тракту. У хлопчика відсутня кишечник, який в процесі декількох операцій віддалявся частинами. Об'єднавшись, Микола Тищенко та Олег Скрипка передали батькам Дениса суму, виручену під час гастро-вечора співака в одному з ресторанів Миколи Тищенка. Але, на жаль, на порятунок хлопчика потрібна дуже велика сума — 300 000 євро.

12-річний Денис Терещук (фото: instagram.com/o.skrypka)

"Дуже непросте випробування — дивитися на дітей, які перебувають між життям і смертю, — зізнається Микола Тищенко. — Зайшовши в палату, не зміг стримати сліз. Рятуючи одну дитину, ми рятуємо весь світ. Знаю, що багато з нас звикли допомагати іншим, не поширюючись про це. Але в даному випадку сила – в інформації. Прошу кожного розповісти історію Дениса своїм друзям, близьким, колегам і допомогти йому — молитвою або фінансами", — говорить Микола Тищенко.

Микола Тищенко в палаті хлопчика (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Разом з Миколою Тищенко відвідали реанімаційне відділення в "ОХМАТДИТ". Допомоги потребує Денис Терещук — дитина з вродженим пороком шлунково-кишкового тракту. Кишечник у хлопчика практично відсутній (він выдмирал і його видаляли частинами). Найближчим часом Денису необхідна трансплантація кишечника... Батьки, які виховують ще двох дітей, готуються до складної і дорогої операції за кордоном, яка коштує понад 300 000 євро. Допоможемо врятувати Дениса разом! Коштами, молитвою, поширенням інформації! Разом нам це під силу!", — написав потс з закликом на своїй instagram-сторінці Олег Скрипка.

Зараз організм Дениса підтримують медикаментозно. Життя хлопчика може врятувати трансплантація кишечника, яку будуть робити за кордоном. На жаль, для батьків маленького Дениса, які виховують ще двох діток, сума 300 000 євро – непідйомна. Допоможемо Денису усім світом!

Переказ грошей можна здійснити на картку ПриватБанк:

4149 4996 4377 4431 Терещук Марина Олександрівна (мати),

5168 7554 2124 8705 Терещук Юрій Олександрович (батько),

Валютний рахунок: 5168757385302171

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