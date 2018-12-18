"Страшная реальность": украинцев просят помочь пятилетнему мальчику с ДЦП

Фото: коллаж РБК-Украина

Осталось собрать 8 592 евро

Украинцев просят помочь пятилетнему ребенку Владику Ковальскому, у которого обнаружили ДЦП тетрапарез со стойкими двигательными нарушениями. Родители и волонтеры собирают средства на лечение мальчика.

Отмечается, что открыт сбор на 6 и 7 курс реабилитации в Польшу Olinek с применением Томатис терапии.

Осталось собрать 8 592 евро

Мама мальчика на странице в Instagram рассказала свою историю.

"Каждый человек в мире мечтает о семье, о благополучии, о хорошем муже и здоровых детях. Я была не исключением! Повстречала мужа, влюбилась и все закрутилось. Казалось, мечты сбываются, что еще нужно. Когда узнала что беременна, очень обрадовалась, ведь во мне была маленькая жизнь, частичка меня и моей души", - говорится в публикации.

Она отметила, что беременность протекала замечательно, без осложнений, анализы и развитие ребенка полностью соответствовали нормам.

"Все ждали появления на свет здорового малыша. Но ночью 18 августа все изменилось - в тот день изменилась вся наша жизнь... все мечты рухнули...

Была 32 неделя и у меня начались схватки. Вызвали скорую, забрали в роддом, была жуткая боль в животе - мне казалось, что это все страшный сон и что скоро я проснусь и все будет хорошо. Но, к сожалению, это был не сон, а страшная реальность. Двое суток меня держали в родзале и кололи антибиотик, и уже 20 августа анализы были очень плохие и врач сказал - нужно срочно рожать, схватки в течении двух дней продолжались постоянно.

И вот 20 августа в 19.30 по времени на свет появился наш мальчик, наша жизнь с весом 1 кг 750 гр и ростом 45 см. Он сразу закричал, его начали осматривать и сказали, что у ребенка видимых патологий нет, показали мне и унесли в реанимацию под наблюдения в кювез", - написала она.

Видео: instagram.com/vladislavkovalskiy_help

Помочь малышу можно, сделав перевод на любой удобный для вас реквизит:

Карта Приватбанка 5168 7573 0150 9388 (получатель Ковальская Наталья Петровна)

Карта Сбербанка России : 639002529046718343 (получатель Дорофеева Татьяна Евгениевна - бабушка Владика)

Яндекс кошелек: номер 410012316446527

Под термином детские церебральные параличи (ДЦП) объединяют группу хронических непрогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) периоде.

Примерно у 30-50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта.

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о сборе средств для 16-летней девушки, которой врачи изначально неправильно поставили диагноз.

Также мы писали о том, что десятилетний мальчик Сергей Лазько из Мелитополя, который прославился на всю Украину и стал "Самым героическим ребенком" после спасения девочки, тонувшей в водопроводном колодце, теперь сам нуждается в помощи.

Напомним, в социальной сети всех неравнодушных украинцев призвали помочь спасти участника АТО и боевых действий Ивана Мединцева. Этот воин, пройдя опасности в бою, столкнулся с неожиданной жизненной угрозой: был диагностирован рак лимфатической системы.

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Видео: РБК-Украина