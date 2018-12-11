Комаров и Дорофеева обратились с призывом помочь юной украинке

Коллаж РБК-Украина

Девушка несколько лет вынуждена жить на сильных обезболивающих препаратах

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал пост о сборе средств для 16-летней девушки, которой врачи изначально неправильно поставили диагноз. Историю девушки он рассказала на своей странице в Instagram.

Дмитрий Комаров сообщил, что девушку зовут Ярослава и ей 16 лет. В 2014 году у нее при ходьбе появился хруст в бедре и резкая боль. Но после обследования и МРТ медики ничего у девушки не нашли и выписали ей обезболивающее. Через год боль вернулась и стала сильной и резкой. После повторного обследования врачи поставили ей диагноз – остеома большого вертела левой бедренной кости и провели сложную операцию. Но выяснилось, что диагноз ошибочный, поэтому Ярославе зря удалили часть кости и поставили три винта.

Ей провели еще несколько обследований, но установить причину жутких болей так и не смогли. Девушку перевели на тяжелый препарат, чтобы снять боль.

Фото: Ярослава, Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

А потом Ярослава познакомилась с Надей Дорофеевой и Дмитрием Комаровым, которые помогли организовать еще одно обследование.

"После полного обследования был поставлен диагноз: синдром защемленного бедра. Две опухоли, которые раньше никто не обнаружил. В тазу, в суставных щелях гной, этот очаг может быть причиной боли. Гной может привести к заражению крови. В бедре кальцинат, который причиняет сильную боль и ограничение движения. Наконец, впервые за 4 года мучений, диагноз известен", - написал Комаров.

Он сообщил, что благодаря деньгам, которые были собраны во время акции #чашка кофе, Ярослава смогла оплатить обследование в Турции. А теперь ей нужно провести срочную операцию.



"Теперь нужно срочно удалить опухоли, вычистить гной из таза. После удаления проведут биопсию и станет понятно, что делать дальше. Срочность в том, что гнойник может вскрыться в любой момент. Плюс Ярослава терпит кошмарные боли. Начался перекос таза, укорочение левой конечности, воспаление коленного сустава. Девочка на тяжелых препаратах. Цена операции 23390 $. Друзья, давайте откажемся от одной бутылки шампанского к новогоднему столу или 1 кг мандаринов. И спасем ребенка. Добро вернется!" – пояснил телеведущий и опубликовал реквизиты карты для сбора денег.



"Приватбанк: 5168 7427 1802 9741 Кузьменко Татьяна Юрьевна (мама Яси)

МФО: 305299

Код ЕДРПОУ: 14360570

Счет получателя: 29244825509100

PayPal: natasha-0508.88@mail.ru

Получатель KorolNatalya (проверенный контакт, обязательно с пометкой Для Ярославы".

Напомним, ранее мы писали о том, что мама просит помочь спасти девочку, для которой срочно нужны лекарства.

А также рассказывали о том, что украинцев просят помочь самому героическому ребенку.