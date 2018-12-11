Комаров і Дорофєєва звернулися із закликом допомогти юній українці

Колаж РБК-Україна

Дівчинка кілька років змушена жити на сильних знеболюючих препаратах

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров опублікував пост про збір коштів для 16-річної дівчини, якій лікарі спочатку неправильно поставили діагноз. Історію дівчини він розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Комаров повідомив, що дівчину звуть Ярослава і їй 16 років. У 2014 році у неї при ходьбі з'явився хрускіт в стегні і різкий біль. Але після обстеження та МРТ медики нічого у дівчини не знайшли і виписали їй знеболювальне. Через рік біль повернувся і став сильним і різким. Після повторного обстеження лікарі поставили їй діагноз – остеома великого вертлюга лівої стегнової кістки і провели складну операцію. Але з'ясувалося, що діагноз помилковий, тому Ярославі даремно видалили частину кістки і поставили три гвинта.

Їй провели ще кілька обстежень, але встановити причину страшних болів так і не змогли. Дівчину перевели на важкий препарат, щоб зняти біль.

Фото: Ярослава, Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров (instagram.com/komarovmir)

А потім Ярослава познайомилася з Надею Дорофєєвою та Дмитром Комаровим, які допомогли організувати ще одне обстеження.

"Після повного обстеження був поставлений діагноз: синдром защемленого стегна. Дві пухлини, які раніше ніхто не виявив. В тазу, в суглобових щілинах гній, це вогнище може бути причиною болю. Гній може призвести до зараження крові. У стегні кальцинат, який заподіює сильний біль і обмеження руху. Нарешті, вперше за 4 роки мук, діагноз відомий", - написав Комарів.

Він повідомив, що завдяки грошам, які були зібрані під час акції #чашка кави, Ярослава змогла оплатити обстеження в Туреччині. А тепер їй потрібно провести термінову операцію.



"Тепер потрібно терміново видалити пухлини, вичистити гній з тазу. Після видалення проведуть біопсію і стане зрозуміло, що робити далі. Терміновість в тому, що гнійник може розкритися в будь-який момент. Плюс Ярослава терпить жахливі болі. Почався перекіс таза, укорочення лівої кінцівки, запалення колінного суглоба. Дівчинка на важких препаратах. Ціна операції 23390 $. Друзі, давайте відмовимося від однієї пляшки шампанського до новорічного столу або 1 кг мандаринів. І врятуємо дитину. Добро повернеться!" – пояснив телеведучий і опублікував реквізити картки для збору грошей.



"Приватбанк: 5168 7427 1802 9741 Кузьменко Тетяна Юріївна (мама Яси)

МФО: 305299

Код ЕДРПОУ: 14360570

Рахунок отримувача: 29244825509100

PayPal: natasha-0508.88@mail.ru

Одержувач KorolNatalya (перевірений контакт, обов'язково з поміткою для Ярослави".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама просить допомогти врятувати дівчинку, для якої терміново потрібні ліки.

А також розповідали про те, що українців просять допомогти самому героїчному дитині.