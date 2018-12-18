"Страшна реальність": українців просять допомогти п'ятирічному хлопчику із ДЦП

Фото: колаж РБК-Україна

Залишилося зібрати 8 592 євро

Українців просять допомогти п'ятирічній дитині Владику Ковальському, у якого виявили ДЦП тетрапарез зі стійкими руховими порушеннями. Батьки та волонтери збирають кошти на лікування хлопчика.

Зазначається, що відкрито збір на 6 і 7 курс реабілітації в Польщу Olinek із застосуванням Томатіс терапії.

Залишилося зібрати 8 592 євро

Мама хлопчика на сторінці Instagram розповіла свою історію.

"Кожна людина у світі мріє про сім'ю, про добробут, про доброго чоловіка і здорових дітей. Я була не виключенням! Зустріла чоловіка, закохалася і все закрутилося. Здавалося, що мрії збуваються, що ще потрібно. Коли дізналася що вагітна, дуже зраділа, адже у мені було маленька життя, частинка мене і моєї душі", - йдеться у публікації.

Вона зазначила, що вагітність протікала чудово, без ускладнень, аналізи і розвиток дитини повністю відповідали нормам.

"Всі чекали появи на світ здорового малюка. Але вночі 18 серпня все змінилося - того дня змінилася все наше життя... всі мрії звалилися...

Був 32 тиждень і в мене почалися перейми. Викликали "швидку", забрали у пологовий будинок, була моторошна біль у животі - мені здавалося, що це все страшний сон і що скоро я прокинуся і все буде добре. Але, на жаль, це був не сон, а страшна реальність. Дві доби мене тримали в родзалі та кололи антибіотик, і вже 20 серпня аналізи були дуже погані і лікар сказав - треба терміново народжувати, перейми протягом двох днів тривали постійно.

І ось 20 серпня о 19.30 за часом на світ з'явився наш хлопчик, наше життя з вагою 1 кг 750 гр і зростом 45 см. Він одразу закричав, його почали оглядати і сказали, що у дитини видимих патологій немає, показали мені і забрали в реанімацію під спостереження у кювез", - написала вона.

Відео: instagram.com/vladislavkovalskiy_help

Допомогти малюкові можна, зробивши переклад на будь-який зручний для вас реквізит:

Картка Приватбанку 5168 7573 0150 9388 (одержувач Ковальська Наталія Петрівна)

Карта Ощадбанку Росії : 639002529046718343 (одержувач Дорофєєва Тетяна Євгенівна - бабуся Владика)

Яндекс гаманець: номер 410012316446527

Під терміном дитячі церебральні паралічі (ДЦП) об'єднують групу хронічних непрогресуючих симптомокомплексів рухових порушень, вторинних по відношенню до поразок або аномалій головного мозку, що виникають у перинатальному (околородовом) періоді.

Приблизно у 30-50 % людей із ДЦП спостерігається порушення інтелекту.

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Відео: РБК-Україна