Допоможіть знайти: в Одеській області зникла 13-річна дівчинка

Колаж РБК-Україна

Поліція просить українців повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження дитини

Поліція Одеської області просить допомогти знайти 13-річну дівчинку Христину Коробер, яка пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Одеської області.

Повідомляється, що 13-річна мешканка села Плавні Ренійського району Одеської області Христина Коробер вийшла з дому у середу, 19 грудня і не повернулася. Дівчинка вранці відправилася до школи. Про місцезнаходження дівчинки досі нічого не відомо.

Статура у Христини Коробер худорлява, волосся світле, середнього зросту. Одягнена вона була в пуховик темно-зеленого кольору, темного кольору штани і бордовыботи. Також при ній був яскравий перламутровий портфель.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до Ренійське ОП по телефону (04840) 4 15 85 або на спеціальну лінію "102", - йдеться в повідомленні.

Фото: Христина Коробер (od.npu.gov.ua)

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