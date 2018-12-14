Помогите найти: на Закарпатье пропала девочка-подросток

Полицейские просят граждан, кому известно местонахождение девушки, звонить на линию "102"
В Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево пропал подросток - 14-летняя девочка. Как сообщили в пятницу, 14 декабря, в пресс-службе полиции, она вчера вечером ушла из дома и не вернулась.
Об исчезновении подростка правоохранителям сообщила ее мама.
В полиции опубликовали фото пропавшей.
Фото: zk.npu.gov.ua
"Сотрудники Мукачевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 14-летней Тымовки Светланы, жительницы Чинадиево, которая ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.
Полицейские по составленной ориентировке начали поиски школьницы.
Светлана 2004 года рождения, низкого роста, волосы длинные светлого цвета с красным мелированием.
Девочка была одета в черную кожаную куртку и спортивный костюм.
В отделе коммуникации полиции Закарпатской области просят граждан, кому известно местонахождение девушки, сообщить в ближайший отдел полиции или на линию "102".
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Видео: РБК-Украина