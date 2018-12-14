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Помогите найти: на Закарпатье пропала девочка-подросток

STYLERНужна помощь    14.12.2018 - 21:42
Помогите найти: на Закарпатье пропала девочка-подросток
Фото: коллаж РБК-Украина

Полицейские просят граждан, кому известно местонахождение девушки, звонить на линию "102"

В Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево пропал подросток - 14-летняя девочка. Как сообщили в пятницу, 14 декабря, в пресс-службе полиции, она вчера вечером ушла из дома и не вернулась.

Об исчезновении подростка правоохранителям сообщила ее мама. 

В полиции опубликовали фото пропавшей.

Помогите найти: на Закарпатье пропала девочка-подростокФото: zk.npu.gov.ua

"Сотрудники Мукачевского районного отделения полиции устанавливают местонахождение 14-летней Тымовки Светланы, жительницы Чинадиево, которая ушла из дома и не вернулась", - говорится в сообщении.

Полицейские по составленной ориентировке начали поиски школьницы.

Светлана 2004 года рождения, низкого роста, волосы длинные светлого цвета с красным мелированием.

Девочка была одета в черную кожаную куртку и спортивный костюм.

В отделе коммуникации полиции Закарпатской области просят граждан, кому известно местонахождение девушки, сообщить в ближайший отдел полиции или на линию "102".

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о сборе средств для 16-летней девушки, которой врачи изначально неправильно поставили диагноз. 

Также мы писали о том, что на территории ЖК София и ЖК Софиевская Слободка потерялась пожилая женщина возрастом около 80 лет. Она ищет своего сына, который живет ориентировочно в указанных районах. 

Напомним, десятилетний мальчик Сергей Лазько из Мелитополя, который прославился на всю Украину и стал "Самым героическим ребенком" после спасения девочки, тонувшей в водопроводном колодце, теперь сам нуждается в помощи

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