Допоможіть знайти: на Закарпатті зникла дівчинка-підліток

Фото: колаж РБК-Україна

Поліцейські просять громадян, кому відомо місцезнаходження дівчини, телефонувати на лінію "102"

У Закарпатській області в Мукачівському районі в місті Чинадієво пропав підліток - 14-річна дівчинка. Як повідомили у п'ятницю, 14 грудня, у прес-службі поліції, вона вчора ввечері пішла з дому та не повернулася.

Про зникнення підлітка правоохоронцям повідомила її мама.

В поліції опублікували фото зниклої.

Фото: zk.npu.gov.ua

"Співробітники Мукачівського районного відділення поліції встановлюють місцезнаходження 14-річної Тимовки Світлани, мешканки Чинадієва, яка пішла з дому і не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали орієнтування та почали пошуки школярки.

Світлана 2004 року народження, низького зросту, волосся довге світлого кольору з червоним меліруванням.

Дівчинка була одягнена у чорну шкіряну куртку та спортивний костюм.

У відділі комунікації поліції Закарпатської області просять громадян, кому відомо місцезнаходження дівчини, повідомити в найближчий відділ поліції або на лінію "102".

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Відео: РБК-Україна