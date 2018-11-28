"Ничего не помнит": в Киеве ищут родственников потерявшейся пенсионерки

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Женщина не имеет приюта в Киеве и со вчерашнего дня ищет своего сына

Во вторник, 27 ноября, на территории ЖК София и ЖК Софиевская Слободка потерялась пожилая женщина возрастом около 80 лет. Она ищет своего сына, который живет ориентировочно в указанных районах. Связаться с родственниками не может — телефон украли. Публикацию с просьбой о помощи разместили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Со вчерашнего дня (27.11.2018) у нас по Софиевской Борщаговке, а именно по территории ЖК София и ЖК Софиевская Слободка ходит женщина пенсионного возраста (вроде как под 80). Она якобы ищет своего сын - Дроботько Виталия Павловича. Говорит, что ошиблась адресом, а телефон у нее украли. Сама вроде как из Полтавы. Возможно, потеря памяти. Ни номеров, ни адресов, ничего не помнит. Патруль почему-то тоже не приезжает. Возможно, кто-то знает сына, или эту женщину, которая искала кого-то с такой фамилией", – написали в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

К публикации прикрепили фотографию женщины.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что отец забрал ребенка у няни и увез в неизвестном направлении. В сети призвали помочь найти ребенка.

Также мы сообщали, что под Киевом ищут 14-летнего подростка.

Видео: РБК-Украина