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Помогите найти: под Киевом ищут 14-летнего подростка

STYLERНужна помощь    28.11.2018 - 09:27
Помогите найти: под Киевом ищут 14-летнего подростка
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что ребенок самовольно покинул место жительства

Во вторник вечером, 27 ноября, Булах Владислав Алексеевич, воспитанник детского дома в с. Светильня, Броварский Район Киевской области, самовольно покинул место жительства. О пропаже ребенка сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Броварским ОП разыскивается Булах Владислав Алексеевич, 14 лет, который около 19:30 27.11.18. самовольно покинул детский дом семейного типа "Афониных" в с. Светильня и его местонахождение не известно", – пишут в сообществе.

Также, администрация детского дома добавила приметы несовершеннолетнего.

"Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо - овальное, волосы - белые (блондин), короткие по бокам, спереди удлиненные, глаза — серо-голубые, губы —  средние. Одет: куртка серого цвета длиной до бедер, с капюшоном, шарф-снуд серо-зеленого цвета, брюки в обтяжку черного цвета, кроссовки черного цвета, без сумки", — написали в группе.

К публикации была прикреплена фотография сбежавшего Владислава Булаха.

Помогите найти: под Киевом ищут 14-летнего подростка

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

При наличии любой информации касаемо местонахождения ребенка, следует сообщить в полицию по номеру 102.

Помогите найти: под Киевом ищут 14-летнего подростка

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в Киеве более полугода ищут пропавшую девушку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей.

Видео: (video.rbc.ua)

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