Помогите найти: во Львове пропала девочка-подросток

Фото: коллаж РБК-Украина

В полиции предоставили приметы пропавшей девочки

Во Львове полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка - 14-летнюю Диану Гуду. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области, несовершеннолетняя вышла из дома неделю назад - 20 ноября - и до сих пор не вернулась.

"Лычаковский отдел полиции разыскивает Диану Александровну Гуду, 15.03.2004 г.р., 20 ноября, около 09.00 часов вышла из дома, который находится во Львове, на улице Дж. Вашингтона, и не вернулась до сих пор", - говорится в сообщении.

Диана Гуда (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Также в полиции предоставили приметы пропавшей девочки:

Волосы темно-русые, глаза карие, рост 150-155 см.

Была одета: в зеленую куртку, белые кроссовки, черно-серые штаны. При себе имела сменную одежду.

Скрин: facebook.com/MVS.LVIV

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, правоохранители просят позвонить на оперативную линию "102".

Как сообщалось ранее, в соцсетях призывают помочь найти девушку, которая разыскивается полицией более полугода. Нина Толмачева из Киева пропала в мае текущего года и пока не было никаких сведений о ее местонахождении.

Также мы писали о том, что в Киеве 34-летний мужчина похитил сразу троих несовершеннолетних мальчиков и увез их в неизвестном направлении.

Напомним, недавно в Дарницком районе столицы пропала без вести 13-летняя девочка - ученица лицея № 303 Гришкова Кристина Дмитриевна.