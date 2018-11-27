Допоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підліток

Фото: колаж РБК-Україна

У поліції надали прикмети зниклої дівчинки

У Львові поліція розшукує зниклу дівчинку-підлітка - 14-річну Діану Гуду. Як розповіли у відділку комунікації поліції Львівській області, дівчинка вийшла з дому тиждень тому - 20 листопада - і досі не повернулася.

"Личаківський відділ поліції розшукує Діану Олександрівну Гуду, 15.03.2004 р. н., 20 листопада, близько 09.00 години вийшла з дому, який знаходиться у Львові, на вулиці Дж. Вашингтона, та не повернулася дотепер", - йдеться у повідомленні.

Діана Гуда (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Також в поліції надали прикмети зниклої дівчинки:

Волосся темно-русяве, очі карі, зріст 150-155 см.

Була одягнена: у зелену куртку, білі кросівки, чорно-сірі штани. При собі мала змінний одяг.

Скрін: facebook.com/MVS.LVIV

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження підлітка, правоохоронці просять зателефонувати на оперативну лінію "102".

Як повідомлялося раніше, в соцмережах закликають допомогти знайти дівчину, яка розшукується поліцією більше півроку. Ніна Толмачова з Києва пропала в травні поточного року і поки не було жодних відомостей про її місцезнаходження.

Також ми писали про те, що в Києві 34-річний чоловік викрав відразу трьох неповнолітніх хлопчиків та відвіз їх у невідомому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно у Дарницькому районі столиці пропала безвісти 13-річна дівчинка - учениця ліцею № 303 Гришкова Христина Дмитрівна.