ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Допоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підліток

STYLERПотрібна допомога    27.11.2018 - 08:15
Допоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підліток
Фото: колаж РБК-Україна

У поліції надали прикмети зниклої дівчинки

У Львові поліція розшукує зниклу дівчинку-підлітка - 14-річну Діану Гуду. Як розповіли у відділку комунікації поліції Львівській області, дівчинка вийшла з дому тиждень тому - 20 листопада - і досі не повернулася.

"Личаківський відділ поліції розшукує Діану Олександрівну Гуду, 15.03.2004 р. н., 20 листопада, близько 09.00 години вийшла з дому, який знаходиться у Львові, на вулиці Дж. Вашингтона, та не повернулася дотепер", - йдеться у повідомленні.

Допоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підлітокДіана Гуда (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Також в поліції надали прикмети зниклої дівчинки:

Волосся темно-русяве, очі карі, зріст 150-155 см.

Була одягнена: у зелену куртку, білі кросівки, чорно-сірі штани. При собі мала змінний одяг.

Допоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підлітокДопоможіть знайти: у Львові зникла дівчинка-підліток

Скрін: facebook.com/MVS.LVIV

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження підлітка, правоохоронці просять зателефонувати на оперативну лінію "102".

Як повідомлялося раніше, в соцмережах закликають допомогти знайти дівчину, яка розшукується поліцією більше півроку. Ніна Толмачова з Києва пропала в травні поточного року і поки не було жодних відомостей про її місцезнаходження.

Також ми писали про те, що в Києві 34-річний чоловік викрав відразу трьох неповнолітніх хлопчиків та відвіз їх у невідомому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно у Дарницькому районі столиці пропала безвісти 13-річна дівчинка - учениця ліцею № 303 Гришкова Христина Дмитрівна.

Новини України Львівпропал ребенокпомогите найтипропал человек
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся