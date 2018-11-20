Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка

Фото: коллаж РБК-Украина

Ученица лицея сказала, что идет на прогулку

В Киеве в Дарницком районе пропала без вести 13-летняя девочка - ученица лицея № 303 Гришкова Кристина Дмитриевна. Об этом говорится в сообщении Службы поиска детей полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что девочка вышла из дома по улице Драгоманова со своей подругой Вероникой. Сказала, что идет на прогулку. Домой она не вернулась.

Это произошло еще вечером в субботу, 17 октября.

Кристина Гришкова (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Также опубликованы приметы Кристины: рост - 155-160 см, волосы длинные, русые. Была одета в белую кофту, черные брюки, зеленый пуховик, бордовые кроссовки.

"При наличии любой информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефону: 102", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что 19 ноября несовершеннолетняя девочка, жительница Борисполя Мария Соколова отправилась в школу в Киеве и не вернулась домой.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного. Женщина оставила возле Луганской областной детской клинической больницы своего новорожденного мальчика. Ребенок родился 11 ноября 2018 года.

Напомним, под Одессой пропала девушка-подросток - Солоненко Юлия Алексеевна, 2002 года рождения.

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Видео: РБК-Украина