ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка

STYLERНужна помощь    20.11.2018 - 19:17
Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка
Фото: коллаж РБК-Украина

Ученица лицея сказала, что идет на прогулку

В Киеве в Дарницком районе пропала без вести 13-летняя девочка - ученица лицея № 303 Гришкова Кристина Дмитриевна. Об этом говорится в сообщении Службы поиска детей полиции Киева на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что девочка вышла из дома по улице Драгоманова со своей подругой Вероникой. Сказала, что идет на прогулку. Домой она не вернулась.

Это произошло еще вечером в субботу, 17 октября.

Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка

Кристина Гришкова (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Также опубликованы приметы Кристины: рост - 155-160 см, волосы длинные, русые. Была одета в белую кофту, черные брюки, зеленый пуховик, бордовые кроссовки.

"При наличии любой информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефону: 102", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что 19 ноября несовершеннолетняя девочка, жительница Борисполя Мария Соколова отправилась в школу в Киеве и не вернулась домой

Как сообщалось ранее, в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного. Женщина оставила возле Луганской областной детской клинической больницы своего новорожденного мальчика. Ребенок родился 11 ноября 2018 года.

Напомним, под Одессой пропала девушка-подросток - Солоненко Юлия Алексеевна, 2002 года рождения.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Киевпомогите найтипропала
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь