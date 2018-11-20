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Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка

STYLERНужна помощь    20.11.2018 - 08:34
Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что девочку видели последний раз 19 ноября утром

В понедельник, 19 ноября несовершеннолетняя девочка, жительница г. Борисполь Мария Соколова отправилась в школу в Киеве и не вернулась домой. Родители просят помочь любой информацией, касающейся пропажи девочки, рассказывают в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Разыскивается Соколова Мария Владимировна (2005 года рождения), которая проживает в городе Борисполь, вул. Сковороды, 10. Поехала утром 19.11.2018 на обучение из г. Борисполь в школу №128 и до сих пор не вернулась домой. Если увидите – срочно звоните 102", — пишут в группе".

Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

К публикации прикрепили недавнюю фотографию девочки.

Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного.

Ранее мы писали, что под Одессой пропала девушка-подросток.

Также разыскиваются двое несовершеннолетних братьев.

Видео: (video.rbc.ua)

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