Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

Повідомляється, що дівчинку бачили востаннє 19 листопада вранці
У понеділок, 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка м. Бориспіль Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому. Батьки просять допомогти будь-якою інформацією, що стосується зникнення дівчинки, розповідають в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
"Розшукується Соколова Марія Володимирівна (2005 року народження), яка проживає в місті Бориспіль, вул. Сковороди, 10. Поїхала вранці 19.11.2018 на навчання з м. Бориспіль в школу №128 і досі не повернулася додому. Якщо побачите – терміново телефонуйте 102", — пишуть в групі".
Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ
До публікації прикріпили недавню фотографію дівчинки.
Фото: (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що у Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.
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Відео: (video.rbc.ua)