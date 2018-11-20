ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

STYLERПотрібна допомога    20.11.2018 - 08:34
Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що дівчинку бачили востаннє 19 листопада вранці

У понеділок, 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка м. Бориспіль Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому. Батьки просять допомогти будь-якою інформацією, що стосується зникнення дівчинки, розповідають в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

"Розшукується Соколова Марія Володимирівна (2005 року народження), яка проживає в місті Бориспіль, вул. Сковороди, 10. Поїхала вранці 19.11.2018 на навчання з м. Бориспіль в школу №128 і досі не повернулася додому. Якщо побачите – терміново телефонуйте 102", — пишуть в групі".

Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації прикріпили недавню фотографію дівчинки.

Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.

Раніше ми писали, що під Одесою пропала дівчина-підліток.

Також розшукуються двоє неповнолітніх братів.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України КиївполицияБориспольрозыскпропалдевочкапропала
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся