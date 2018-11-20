Допоможіть знайти: під Києвом зникла неповнолітня дівчинка

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що дівчинку бачили востаннє 19 листопада вранці

У понеділок, 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка м. Бориспіль Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому. Батьки просять допомогти будь-якою інформацією, що стосується зникнення дівчинки, розповідають в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

"Розшукується Соколова Марія Володимирівна (2005 року народження), яка проживає в місті Бориспіль, вул. Сковороди, 10. Поїхала вранці 19.11.2018 на навчання з м. Бориспіль в школу №128 і досі не повернулася додому. Якщо побачите – терміново телефонуйте 102", — пишуть в групі".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації прикріпили недавню фотографію дівчинки.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.

Раніше ми писали, що під Одесою пропала дівчина-підліток.

Також розшукуються двоє неповнолітніх братів.

Відео: (video.rbc.ua)