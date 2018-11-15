Ушли из дома: в Житомирской области ищут двух несовершеннолетних братьев (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В сети рассказали, что мальчики не первый раз сбегают из дома к биологической матери

В среду, 14 ноября двое несовершеннолетних братьев Родион и Дмитрий Никоненко возрастом 13 и 11 лет ушли из дома и не вернулись. Правоохранители рассказали, что это не первый случай побега. Об этом сообщается в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Братья проживают в с. Кодни и учатся в местном общеобразовательном учреждении. 14 ноября, по сообщению их матери, ребята ушли в школу и домой не вернулись. Несовершеннолетние братья и раньше покидали дом на определенное время. Родители полагают, что дети могут находиться в областном центре.

Приметы Родиона Никоненко: на вид около 13-14 лет, рост 145 см, худощавого телосложения. Был одет в бежевый свитер, темно-синюю куртку, черную шапку, темные джинсы и кроссовки.

Приметы Дмитрия Никоненко: на вид 11-12 лет, рост 140 см, среднего телосложения, светлорусый. Был одет в темно-синюю кофту, джинсы, короткую синюю куртку, шапку розового цвета с синими полосами, темно-серые кроссовки с бордовыми вставками.

Фото: Родион и Дмитрий Никоненко (facebook.com/zhytomyr.police)

Полиция Житомирской области также разместила публикацию с просьбой о помощи в розыске в социальной сети Facebook. Под публикацией пользователи рассказали неожиданные сведения о побеге мальчиков.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/zhytomyr.police

Пользователи сообщили, что ранее братья сбегали к кровной матери.

"Последний раз их нашли в Коростене. Они всегда бегут к биологической матери", "Так может социальной службе стоит присмотреться к приемным родителям? Если эти детки к матери убегают!!!" — рассказывают в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/zhytomyr.police

Напомним, что в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного.

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Видео: (video.rbc.ua)