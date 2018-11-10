ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Помогите найти: под Мелитополем пропала 14-летняя девушка

STYLERНужна помощь    10.11.2018 - 18:01
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Известно, что девочка-подросток исчезла со своими подругами. Всех нашли, а ее нет

В Запорожской области под Мелитополем пропала 14-летняя девушка-подросток. Местные правоохранители разыскивают Черноморченко Ольгу Владимировну 2004 года рождения, которая 7 ноября 2018 года исчезла на территории поселка Мирный. Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на информацию от Мелитопольского городского отдела полиции.

По имеющимся данным, трое детей-подростков сбежали из центра реабилитации и гуляли по Мелитополю в течение двух дней. В их числе была и Ольга. Еще 7 ноября около 17:00 в Мелитопольский отдел полиции обратилась педагог КЗ "Мирненский центр социальной реабилитации детей" с заявлением о том, что  подростки отправились утром в школу и где они - неизвестно. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение девушек 2003 - 2005 годов рождения. 

Поиски сбежавших девушек у полицейских заняли два дня. Они оказались в Мелитополе. 9 ноября их вернули в центр социальной реабилитации, сообщает Мелитопольский городской отдел полиции. Однако Черноморченко Оли среди них не было. Ее ищут до сих пор.

Напомним, в Черниговской области пропал 14-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области разыскивают 15-летнюю девушку Ковган Алину Андреевну.

Также мы писали о том, что под Киевом разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Виту Недилько, которая пропала еще 18 октября. 

Рекомендуем посмотреть:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Запорожская областьподростокпропал человек
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь