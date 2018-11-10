Помогите найти: под Мелитополем пропала 14-летняя девушка

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Известно, что девочка-подросток исчезла со своими подругами. Всех нашли, а ее нет

В Запорожской области под Мелитополем пропала 14-летняя девушка-подросток. Местные правоохранители разыскивают Черноморченко Ольгу Владимировну 2004 года рождения, которая 7 ноября 2018 года исчезла на территории поселка Мирный. Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на информацию от Мелитопольского городского отдела полиции.

По имеющимся данным, трое детей-подростков сбежали из центра реабилитации и гуляли по Мелитополю в течение двух дней. В их числе была и Ольга. Еще 7 ноября около 17:00 в Мелитопольский отдел полиции обратилась педагог КЗ "Мирненский центр социальной реабилитации детей" с заявлением о том, что подростки отправились утром в школу и где они - неизвестно. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение девушек 2003 - 2005 годов рождения.

Поиски сбежавших девушек у полицейских заняли два дня. Они оказались в Мелитополе. 9 ноября их вернули в центр социальной реабилитации, сообщает Мелитопольский городской отдел полиции. Однако Черноморченко Оли среди них не было. Ее ищут до сих пор.

Напомним, в Черниговской области пропал 14-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области разыскивают 15-летнюю девушку Ковган Алину Андреевну.

Также мы писали о том, что под Киевом разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Виту Недилько, которая пропала еще 18 октября.

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Видео: РБК-Украина