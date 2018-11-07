ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Помогите найти: в Черниговской области пропал 14-летний мальчик

STYLERНужна помощь    07.11.2018 - 21:44
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Ученик 8-го класса "Центра социально-психологической реабилитации детей" пропал вечером 6 ноября

В Черниговской области из "Центра социально-психологической реабилитации детей" в селе Хмельница пропал 14-летний мальчик Михаил Валентинович Лисица. Об этом сообщает ресурс "Чернигов Оперативный" на Telegram-канале. 

Отмечается, что полиции сообщил об исчезновении ученика 8-го класса директор центра поздно вечером 6 ноября. Он рассказал, что мальчик самовольно оставил учебное заведение.

Кстати, ребенок и ранее устраивал "самоволки".

Помогите найти: в Черниговской области пропал 14-летний мальчик

Скрин: telegram.org/Chernihiv_Operative

Его приметы: рост 159 см., светло-русые волосы, глаза серого цвета, темная куртка с канюшоном розового цвета, брюки спортивные серого цвета с надписью "Ребук", кроссовки.

Принимаются розыскные мероприятия.

Помогите найти: в Черниговской области пропал 14-летний мальчикСкрин: telegram.org/Chernihiv_Operative

Если владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня обращайтесь по телефонам: 04622 3 13 38; 04622 3 15 22; 093 687 63 86.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области разыскивают 15-летнюю девушку Ковган Алину Андреевну.

Также мы писали о том, что под Киевом разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Виту Недилько, которая пропала еще 18 октября. 

Напомним, что в Киевской области пропал мальчик 2006 года рождения Устим Зинченко. 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины детипропал ребенокпомогите найти
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь