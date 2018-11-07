Помогите найти: в Черниговской области пропал 14-летний мальчик

Фото: коллаж РБК-Украина

Ученик 8-го класса "Центра социально-психологической реабилитации детей" пропал вечером 6 ноября

В Черниговской области из "Центра социально-психологической реабилитации детей" в селе Хмельница пропал 14-летний мальчик Михаил Валентинович Лисица. Об этом сообщает ресурс "Чернигов Оперативный" на Telegram-канале.

Отмечается, что полиции сообщил об исчезновении ученика 8-го класса директор центра поздно вечером 6 ноября. Он рассказал, что мальчик самовольно оставил учебное заведение.

Кстати, ребенок и ранее устраивал "самоволки".

Скрин: telegram.org/Chernihiv_Operative

Его приметы: рост 159 см., светло-русые волосы, глаза серого цвета, темная куртка с канюшоном розового цвета, брюки спортивные серого цвета с надписью "Ребук", кроссовки.

Принимаются розыскные мероприятия.

Скрин: telegram.org/Chernihiv_Operative

Если владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня обращайтесь по телефонам: 04622 3 13 38; 04622 3 15 22; 093 687 63 86.

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Видео: РБК-Украина