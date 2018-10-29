Помогите найти: в Полтавской области пропала 15-летняя девушка

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Девушка отправилась в колледж, но на занятиях так и не появилась

В Полтавской области разыскивают 15-летнюю девушку Ковган Алину Андреевну. Об этом сообщили на странице Киевской полиции в Facebook.

Алина Ковган поехала в колледж, который находится в селе Березовая Рудка Пирятинского района Полтавской области, 13 октября 2018 года. Но в колледж девушка так и не приехала и до нынешнего момента ее местонахождение неизвестно.

Скриншот фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

15-летняя Ковган Алина – жительница Черниговской области. На вид ей приблизительно 16-18 лет. Худое телосложение, волосы темные средней длины, глаза карие. Рост у девушки 150-160 см.

На момент исчезновения при девушке был рюкзак синего цвета.

Скриншот фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Если вам известно местонахождение Алины Ковган или вы владеете информацией про обстоятельства ее исчезновения, просьба сообщить об этом в Пирятинское отделение полиции по номерам телефонов: 099 737 98 36 (уголовный розыск), 099 115 06 61 (дежурная часть), на бесплатную линию "102" или любым другим удобным способом", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/UA.KyivPolice)

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Видео: РБК-Украина