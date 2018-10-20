Помогите найти: под Киевом пропала 17-летняя девушка

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Она уехала с друзьями

Под Киевом разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Виту Недилько, которая пропала еще 18 октября. Об этом сообщает "Информатор".

Так, согласно предварительной информации, 17-летняя девушка 18 октября якобы уехала с компанией друзей в Черкассы, однако потом перестала выходить на связь.

Она была одета в синие джинсы, синюю куртку с двумя поперечными полосами на спине белого и розового цветов, а также черных кроссовках. Более того, она имела при себе черный рюкзак.

Полицейские просят обратиться к ним в случае, если вы располагаете информацией о местонахождении ребенка.

Фото:(kiev.informator.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пропала 14-летняя девочка. Виктория Шаптир пропала 13 октября.

Также в Броварах разыскивают 14-летнего подростка. Который пропадал уже не в первый раз.Он неоднократно сбегал из детского дома.

Ранее мы сообщали, что под Киевом из центра реабилитации пропал 12-летний мальчик. Он исчез в селе Святопетровское в Киевской области 20 числа прошлого месяца. Илья Калныш самовольно покинул территорию заведения и обратно не пришел.

Видео: (video.rbc.ua)